Исследование ВТБ Лизинг: более 60% малых и средних предприятий не информированы о лизинговых субсидиях

Таковы данные исследования по оценке осведомленности о лизинге среди представителей малого и среднего бизнеса, которое ВТБ Лизинг провел среди предприятий из разных отраслей экономики во всех федеральных округах.

В рамках исследования рассматривались разные источники внешнего финансирования, такие как кредитование, займы у физических лиц и МФО, инвестиции, финансовый и операционный лизинг, факторинг, государственные субсидии, программы фондов поддержки предпринимательства, выпуск облигаций и др. По результатам опроса, в целом за последний год внешнее финансирование привлекали 50% опрошенных юридических лиц и 45% индивидуальных предпринимателей. Из них лизингом воспользовались около 10% респондентов. Наиболее активными пользователями лизинга стали представители следующих отраслей: транспорт и связь – 18%; строительство – 15%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 15%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 12%.

При этом информированность о лизинговой услуге у юридических лиц выше (более 50%), чем у индивидуальных предпринимателей (32%). Около половины респондентов не знают подробно о ключевых преимуществах лизинга – экономии на налогах, равномерном распределении финансовой нагрузки, скидках от производителей, быстром одобрении заявки и др.

«Мы надеемся, что с ростом осведомленности малого и среднего бизнеса о лизинге, его преимуществах, его доля в привлекаемом предприятиями финансировании будет расти. Это особенно актуально сейчас, в условиях когда бизнес ищет способы оптимизировать свои затраты, но при этом хочет развиваться. Корпоративные исследования помогают нам выстраивать вектор адаптации компании к новым реалиям с фокусом на клиента. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается финансовая сфера, мы продолжаем предлагать оптимальные условия, изучая потребности наших клиентов», - прокомментировала директор по маркетингу ВТБ Лизинг Олеся Третьякова.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.