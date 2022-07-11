Итоги «Иннопрома»: Администрация Екатеринбурга заключила соглашения на сумму более 160 миллиардов рублей

Центральным, главным событием минувшей недели, безусловно, стала Международная промышленная выставка «Иннопром». Екатеринбург принял представителей 47 государств и 78 регионов России. В работе выставки приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. Российский премьер назвал «Иннопром» «главным индустриальным событием» нашей страны. Ожидается, что заключённые на нём представителями Администрации города Екатеринбурга договорённости позволят привлечь в уральскую столицу инвестиций на сумму более 160 миллиардов рублей.

Важнейшим среди всего этого, на мой взгляд, стало подписание двух соглашений, которые дают старт масштабному развитию наземного метро в Екатеринбурге. Его маршруты пройдут по новым микрорайонам – Новокольцовскому, Солнечному, Академическому району, Широкой Речке и «ВИЗ-Правобережный».

Кроме того, проект наземного метро предусматривает создание трасс в Екатеринбургской агломерации. Это станет мощным драйвером экономического и социального развития всего региона. У сотен тысяч людей появятся новые возможности. Что в конечном итоге ощутимо повысит их уровень жизни.

На полях «Иннопрома» обсуждались и такие важные темы, как повышение качества водопроводной воды, вынос за черту города промышленных площадок. Несколько панельных дискуссий были посвящены развитию въездного туризма.

Многое сделано для развития международных контактов Екатеринбурга. Состоялось первое заседание городского Совета представителей иностранных государств, созданного по моему предложению. Мы отметили юбилей побратимских отношений с китайским Гуанчжоу и подписали соглашение о побратимстве с Минском.

Выставка «Иннопром» проводится в нашем городе с 2010 года. Именно здесь в своё время были представлены проекты микрорайона Солнечный и кампуса УрФУ, показан электропоезд «Ласточка». Словом, здесь можно заглянуть в будущее, увидеть, каким Екатеринбург станет всего через несколько лет! Так что я уверен: идеи и планы, озвученные в этом году, также обретут плоть и кровь в обозримой перспективе.

8 июля мы отмечаем общероссийский праздник – День семьи, любви и верности. Поэтому в пятницу состоялось награждение ряда горожан медалью «За любовь и верность». 8 супружеских пар, каждая из которых прожила вместе уже больше четверти века. 16 уникальных людей, демонстрирующих пример истинной верности друг другу, поддержки, добра и соучастия.