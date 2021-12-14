Из Екатеринбурга попытались вывезти старинную икону, которой больше 50 лет

Из Екатеринбурга пытались вывезти старинную икону - металлический складной образ "Богоматери Всех Скорбящих Радость", которой больше 50 лет. Это трехстворчатая складная икона с изображением ликов святых из желтого металла с остатками голубого покрытия. Владелицу культурной ценности остановили на таможне аэропорта "Кольцово", девушка хотела улететь на Кипр и взяла с собой семейную реликвию. Оказалось, что перевозить столь редкие ценности без разрешения Министерства культуры России и таможенной декларации - запрещено.