Из Екатеринбурга попытались вывезти старинную икону, которой больше 50 лет

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Владелица иконы планировала улететь на Кипр.

Из Екатеринбурга пытались вывезти старинную икону - металлический складной образ "Богоматери Всех Скорбящих Радость", которой больше 50 лет. Это трехстворчатая складная икона с изображением ликов святых из желтого металла с остатками голубого покрытия. Владелицу культурной ценности остановили на таможне аэропорта "Кольцово", девушка хотела улететь на Кипр и взяла с собой семейную реликвию. Оказалось, что перевозить столь редкие ценности без разрешения Министерства культуры России и таможенной декларации - запрещено.

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Пассажиры частенько берут с собой семейные реликвии, но забывают соблюсти таможенные правила. За незаконное перемещение культурных ценностей нарушителям грозит штраф и, возможно, конфискация.

сообщил глава таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Таможенный эксперт определил, что икона является предметом отправления религиозных культов различных конфессий, перевозить такую ценность за границу без особого разрешения - нельзя. Девушке пришлось выплатить штраф размером 2,5 тысячи рублей, после чего предмет ей вернули.

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