Из екатеринбургской многоэтажки украли лифт

В Екатеринбурге в 16-этажном доме на Черепанова, 36 украли старый лифт.

Жильцы решили обновить лифты, а старое оборудование сложили на последнем этаже. Но после этого его уже никто не видел. Неизвестные утащили большую часть оборудования.

— Нас нагло обокрали. Из-за этого дом недосчитался на своем счете 70 тысяч рублей. В ночь на 28 июня украли электродвигатель, а несколько дней назад шкив и еще одну деталь, - передает слова местного жителя E1.RU.

Жильцы хотят найти злоумышленников. Они не исключают, что похитители из числа местных.

В фонде капитального ремонта Свердловской области, где занимаются заменой лифтов, рассказали, что обычно за замену и утилизацию отвечает управляющая компания. В этом случае обновить лифты жильцы решили из денег на спецсчете дома, оформив федеральную субсидию и пригласив подрядчика.

Ранее в многоэтажном доме Екатеринбурга оборвался трос лифта с мужчиной и ребенком в кабине.

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