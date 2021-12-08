Из-за прорыва трубы один из районов Екатеринбурга превратился в каток

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К счастью, для устранения аварии отключать воду в жилых домах не пришлось.

Сегодня ночью, 8 декабря, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария. Прорвало трубопровод диаметром 315 мм, горячая вода около часу ночи разлилась по улицам Татищева, Мельникова и Венгерских коммунаров. В результате ночных заморозков до -20 вода заледенела и улицы, в том числе и проезжая часть, превратились в каток. В МУП "Водоканал" НАШЕЙ пояснили, что аварию уже устранили.

Сегодня ночью в 00.10 поступила заявка в диспетчерскую службу по поводу этой утечки. В 01.10 аварийная бригада уже отключила повреждённый участок и локализовала утечку. Технологическое нарушение произошло в колодце на трубопроводе диаметром 315 мм в районе улиц Татищева - Мельникова. В домах отключений нет.

Рассказали НАШЕЙ в МУП "Водоканал".

К счастью, отключать воду в жилых домах не пришлось. Уборкой же дворовой территории и образовавшейся наледи должны будут заняться местные ТСЖ и УК.

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