Изменится схема движения общественного транспорта по улице Сулимова

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Схема движения общественного транспорта в Кировском районе изменится в связи с проведением ремонтных работ на сетях: с 19 по 31 июля по чётной стороне улицы Сулимова на участке от улицы Омской до улицы Учителей.


В связи с этим движение автобусов №№ 48, 052, 056, 60, 082 в оба направления будет направлено по нечётной стороне улицы. Временно отменяется остановка «Парк Хаус» в сторону железнодорожного вокзала.


Кроме того, с 19 июля по 29 августа изменится схема движения троллейбусного маршрута № 12. Он будет следовать по улицам: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая.


Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.


Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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