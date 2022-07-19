Изменится схема движения общественного транспорта по улице Сулимова

Схема движения общественного транспорта в Кировском районе изменится в связи с проведением ремонтных работ на сетях: с 19 по 31 июля по чётной стороне улицы Сулимова на участке от улицы Омской до улицы Учителей.

В связи с этим движение автобусов №№ 48, 052, 056, 60, 082 в оба направления будет направлено по нечётной стороне улицы. Временно отменяется остановка «Парк Хаус» в сторону железнодорожного вокзала.

Кроме того, с 19 июля по 29 августа изменится схема движения троллейбусного маршрута № 12. Он будет следовать по улицам: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.