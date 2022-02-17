Jaguar F-Type 2022 — обновленный британский спорткар

Английская компания с логотипом в виде большой, прыгающей кошки, известна своими люксовыми авто. Одна из самых удачных и интересных моделей — Jaguar F-Type. Этот спорткар является преемником Jaguar E-Type и впервые был представлен в 2013 году. Автомобиль имеет низкую посадку, спортивную подвеску и превосходную управляемость. В 2022 году модель получила минимальные изменения. Недавно британский автопроизводитель официально представил Ягуар Ф-Тайп 2022 модельного года.
Экстерьер и технические характеристики
Jaguar F-Type — двухместный автомобиль, невероятно маневренный и быстрый. Характеризуется безупречным сцеплением с дорогой. «Ягуары» стоят десятки тысяч долларов, поэтому больше всего подобных спорткаров можно встретить в Дубае. Здесь много дорогих автомобилей, в том числе и спортивных. Средняя стоимость аренды Ягуара в Дубае обходится в 100-200 долларов в день. Новая модель стоит порядка 70 000 долларов, поэтому для многих автолюбителей аренда — единственный способ попробовать сверхбыструю машину в деле. В прокате можно выбрать разные варианты кузова — купе, кабриолет, родстер.
Какие изменения получил обновленный «Ягуар» в 2022 году:
- После рестайлингов дизайн спортивного автомобиля становился более агрессивным, эта тенденция продолжилась и в 2022 г. «Ягуар Ф-Тайп» получил увеличенную радиаторную решетку с «сотовым» рисунком и новый бампер с большими воздухозаборниками по бокам. Форма решетки — трапециевидная. Она разделена пополам горизонтальной планкой.
- Исходную каплевидную оптику британский производитель поменял на узкие полоски фар. Причем за доплату можно заказать светодиодные матричные фонари.
- У обновленного Ягуара Ф-Тайп удлиненный капот, кабина немного сдвинута назад, кузов с элегантными очертаниями. У ниспадающей линии крыши — фирменный акулий плавник.
- Сзади мощные крылья, узкие фары и массивные патрубки (2 шт.).
- Каждое обновление Jaguar F-Type сопровождается особыми отличиями. В модификации 2022 года —тормозные суппорты желтого цвета на колесах.
Максимальная скорость — 285 км/ч. До 100 км/ч авто разгоняется всего за 4,4 с. Базовый мотор — турбочетверка 2 л, мощностью 300 л.с. 6-цилиндровый двигатель 3 л — 340 л.с. Причем на версии S этот мотор выдает 380 л.с. Все модификации Ягуар Ф-Тайп имеют 8-ступенчатую коробку. Базовые версии купе и родстера имеют задний привод, в улучшенной комплектации — полный привод.
Оформление салона
Интерьер обновленного «Ягуара» имеет богатую отделку. Оформление купе и родстера одинаково роскошное. Аренда такого автомобиля позволяет с комфортом перемещаться в любую погоду по улицам Дубая.
Что изменилось в салоне:
- После рестайлинга интерьер салона пополнился декоративными хромированными элементами — на дверях и на руле.
- Вместо старых кресел производитель поставил сиденья, в которых каркас сделан из магниевого сплава. Благодаря такому решению общий вес этого «Ягуара» уменьшился на несколько кг.
- Руль многофункциональный трехспицевый. За ним — приборная панель, на которой установлены спидометры (2 шт.) и тахометр. Между ними — бортовой монитор. Панель ярко оформлена и очень информативна.
- В новом спорткаре современная мультимедийная система TouchPro с 4-х ядерным процессором.
Новинка имеет необычную версию — R-Dynamic Black. Она отличается черным стайлингом и глянцевыми 20-дюймовыми дисками с 5 спицами. Эта модификация предлагается в эксклюзивных оттенках — Firenze Red, Eiger Grey и Santorini Black.
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