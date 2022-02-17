Jaguar F-Type 2022 — обновленный британский спорткар

Английская компания с логотипом в виде большой, прыгающей кошки, известна своими люксовыми авто. Одна из самых удачных и интересных моделей — Jaguar F-Type. Этот спорткар является преемником Jaguar E-Type и впервые был представлен в 2013 году. Автомобиль имеет низкую посадку, спортивную подвеску и превосходную управляемость. В 2022 году модель получила минимальные изменения. Недавно британский автопроизводитель официально представил Ягуар Ф-Тайп 2022 модельного года.

Экстерьер и технические характеристики

Jaguar F-Type — двухместный автомобиль, невероятно маневренный и быстрый. Характеризуется безупречным сцеплением с дорогой. «Ягуары» стоят десятки тысяч долларов, поэтому больше всего подобных спорткаров можно встретить в Дубае. Здесь много дорогих автомобилей, в том числе и спортивных. Средняя стоимость аренды Ягуара в Дубае обходится в 100-200 долларов в день. Новая модель стоит порядка 70 000 долларов, поэтому для многих автолюбителей аренда — единственный способ попробовать сверхбыструю машину в деле. В прокате можно выбрать разные варианты кузова — купе, кабриолет, родстер.

Какие изменения получил обновленный «Ягуар» в 2022 году:

После рестайлингов дизайн спортивного автомобиля становился более агрессивным, эта тенденция продолжилась и в 2022 г. «Ягуар Ф-Тайп» получил увеличенную радиаторную решетку с «сотовым» рисунком и новый бампер с большими воздухозаборниками по бокам. Форма решетки — трапециевидная. Она разделена пополам горизонтальной планкой.

Исходную каплевидную оптику британский производитель поменял на узкие полоски фар. Причем за доплату можно заказать светодиодные матричные фонари.

У обновленного Ягуара Ф-Тайп удлиненный капот, кабина немного сдвинута назад, кузов с элегантными очертаниями. У ниспадающей линии крыши — фирменный акулий плавник.

Сзади мощные крылья, узкие фары и массивные патрубки (2 шт.).

Каждое обновление Jaguar F-Type сопровождается особыми отличиями. В модификации 2022 года —тормозные суппорты желтого цвета на колесах.

Максимальная скорость — 285 км/ч. До 100 км/ч авто разгоняется всего за 4,4 с. Базовый мотор — турбочетверка 2 л, мощностью 300 л.с. 6-цилиндровый двигатель 3 л — 340 л.с. Причем на версии S этот мотор выдает 380 л.с. Все модификации Ягуар Ф-Тайп имеют 8-ступенчатую коробку. Базовые версии купе и родстера имеют задний привод, в улучшенной комплектации — полный привод.

Оформление салона

Интерьер обновленного «Ягуара» имеет богатую отделку. Оформление купе и родстера одинаково роскошное. Аренда такого автомобиля позволяет с комфортом перемещаться в любую погоду по улицам Дубая.