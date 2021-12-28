Как безопасно делать покупки на Алиэкспресс

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Для покупок на Aliexpress не требуется учетная запись, которая работает в другой валюте, или какой-либо виртуальный кошелек.

Все больше и больше людей выбирают товары на Алиэкспресс. Тем не менее, все еще существует мнение, что покупки на Aliexpress сложно или невозможно совершить из-за отсутствия счета в иностранной валюте или PayPal. Расслабьтесь - для покупок на Aliexpress не требуется учетная запись, которая работает в другой валюте, или какой-либо виртуальный кошелек.

Первый этап - регистрация

Алиэкспресс - это не интернет-магазин, а рекламный портал, где разные предприниматели продают свою продукцию. Наверное, никого не удивит тот факт, что для того, чтобы иметь возможность начать делать покупки на Алиэкспресс, необходимо создать учетную запись и пройти процесс верификации. Мы настраиваем аккаунт уже известным нам способом. После входа на главную страницу портала и нажатия на вкладку «Присоединиться» мы будем перенаправлены на форму, где мы вводим данные.

После заполнения данных, адреса, на который должны быть доставлены посылки, двойного ввода пароля, перезаписи кода с картинки и утверждения правил, мы открываем электронную почту для подтверждения адреса электронной почты. С этого момента у нас есть собственный аккаунт на Алиэкспресс, и мы можем начинать делать покупки. Чтобы совершить покупку выгодно, можно использовать промокод Алиэкспресс .

Как искать товары на Алиэкспресс

Многие опытные пользователи Алиэкспресс говорят, что проблем с поиском товаров бывают колоссальные. На Алиэкпресс можно найти буквально все. Тем не менее, поиск товаров на Алиэкпресс очень прост. Просто введите название интересующего вас товара в поисковике и при необходимости примените готовые фильтры.


Товары на Алиэкпресс разделены на категории, чтобы было проще найти то, что нас интересует. Вы также можете искать только бесплатную доставку или самые популярные товары.

В чем преимущества использования Алиэкспресс

Самым большим преимуществом портала Алиэкспресс является невероятно широкий выбор товаров по действительно низким ценам. Телефонные аксессуары, аксессуары и гаджеты для дизайна интерьера и косметические товары, которых у нас просто нет, очень популярны среди отечественных пользователей Алиэкспресс.


Низкие цены снимают боль, связанную с ожиданием отправки, которое намного дольше обычного. Никого не стоит удивляться, ведь посылки отправляются прямо из Поднебесной.

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