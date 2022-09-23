Как часто взрослым людям нужно посещать стоматолога?

Большинство людей привыкли ходить к стоматологу, только когда почувствуют острую зубную боль. Но это в корне неверный подход. Согласитесь, любую проблему проще предотвратить, чем потом заниматься ее решением. Именно поэтому есть норма посещения стоматолога для взрослых людей: профилактический осмотр нужно проходить раз в пол года, ну или хотя бы раз в год. Стоматология Эттика готова принять вас в любое удобное время. Здесь только квалифицированные врачи, а также используется самое современное европейское оборудование/материалы.

Зачем идти к стоматологу, если совсем ничего не болит?

Основная задача профилактического осмотра — убедиться в том, что у вас все хорошо, а не искать какие-то поводы для назначения лечения. Это очень важный момент. Квалифицированный врач сможет оценить качество ранее проведенного лечения и исправить мелкие недочеты (если они имеются), пока те не дали о себе знать. Приведем простой пример: вы установили пломбу и не ходили к стоматологу несколько лет. Потом все же пришли на профилактический осмотр. Стоматолог обнаружил на пломбе налет, который в будущем может привести к развитию рецидивного (повторного) кариеса между пломбой и зубом. Врач устранил проблему, пока она не переросла во что-то более серьезное. А вот если бы вы не пришли, то повторный кариес мог бы разрушить зуб до основания, хотя внешне это было бы вряд ли заметно.

Возможность выявить кариес на ранней стадии

Вначале поражаются поверхностные ткани зуба, поэтому небольшие потемнения можно убрать без сверления. Это гораздо дешевле и быстрее, чем лечить глубокий кариес. Правило простое: чем больше масштаб разрушений — тем соответственно дороже лечение.

Причины для внепланового посещения врача

Конечно, это острая зубная боль. Но доводить до этого все же не стоит, поэтому записываться на прием к врачу нужно, если:

наблюдается кровоточивость десен;

вы испытываете дискомфорт при пережевывании пищи;

вы заметили недостаточное или избыточное слюноотделение;

у вас неприятный запах изо рта.;

наблюдается изменение положения, величины, формы или цвета зубов.

Любую стоматологическую процедуру не стоит "назначать" себе самостоятельно. Обязательно пройдите осмотр у врача и проконсультируйтесь с ним по этом поводу. Возможно, специалист предложит другие пути решения проблемы и сэкономит вам кучу нервных клеток, не говоря уже о деньгах.