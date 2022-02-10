Как добывать криптовалюту

Можно ли майнить криптовалюты на компьютере/телефоне/ноутбуке или же лучше использовать специальное оборудование — ASIC? Итак, давайте проверим, какие возможности у нас есть.

Что такое майнинг криптовалюты

В случае с термином добыча криптовалюты глаголы добывать, капать не следует понимать буквально. Они практически не имеет ничего общего с работой, которую выполняют майнеры в реальных шахтах. Конечно, аналогия между ними явно видна, ведь в обоих случаях речь идет о получении ценной руды.

Под добычей криптовалюты мы на самом деле подразумеваем добавление нового блока в криптовалютную сеть, известную как блокчейн. Эти блоки представляют собой пространство, в котором происходит транзакция. За это вы получаете вознаграждение в криптовалюте. Для майнинга криптовалюты необходим «майнер криптовалюты», т. е. ASIC. Однако стоит помнить, что и данное оборудование необходимо ремонтировать и обслуживать. Прочитать об этом подробнее вы можете на сайте: https://bitmainrepair.ru/obuchenie.

Популярность криптовалют

Криптовалюты уже давно захватили воображение миллионов людей. Все из-за поступающей из разных источников информации об огромных прибылях людей, решивших инвестировать в криптовалюты несколько или десяток лет назад.

В результате большая часть людей также захотела иметь эти криптовалюты. Одним из самых популярных способов их получения является майнинг криптовалют при помощи асиков. Итак, давайте посмотрим, как выглядит приобретение цифровых денег.

Как начать майнить криптовалюту

В настоящее время добычей криптовалют в основном занимаются специализированные предприятия с созданными для этого серверными комнатами. Причиной этого является растущая сложность добычи данной криптовалюты, а значит, и прибыльность такой операции.

На предприятиях, имеющих для этого созданные залы, в которых размещены тысячи криптовалютных экскаваторов, работа, несмотря на огромное потребление электроэнергии, все же остается на прибыльном уровне. Одним из способов успешной добычи криптовалюты является присоединение к майнинговому пулу. Это термин для группы «майнеров», которые объединяют усилия, чтобы получить более прибыльный метод приобретения криптовалюты. Если приз получен, он делится между всей группой. Сколько кто-то получает, зависит от вычислительной мощности, которую предоставил человек.