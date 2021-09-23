Как купить хостинг и не продешевить?

Хостинг, это услуга по размещению вашего сайта или проекта на серверах с целью обеспечения стабильной работы и круглосуточного доступа в сети интернет.

Мы не будем говорить о плюсах и минусах бесплатного хостинга, поскольку считаем, что в любом случае даже самый дешевый тариф хостинга имеет значительный ряд преимуществ чем бесплатный.

Сегодня мы поговорим о том как выбрать хороший дешевый хостинг и не продешевить.

Из чего формируется стоимость любой услуги провайдера:

амортизация(технический износ) сервера;

работа специалистов;

оплата лицензий программного обеспечения;

другие сервисные расходы.

Минимальный тариф хостинга отлично подойдет для стартовых проектов, лендингов или сайтов визиток. Важно понимать, что дешевый хостинг в Украине или за рубежом не отличается принципиально. Он часто существует для начала работы, после чего подбирается план, согласно нагрузке и используемым параметрам.

На что обратить внимание при заказе дешевого хостинга:

Техническая поддержка - запросите у хостинг провайдера информацию о том, какого уровня поддержка гарантируется на недорогих тарифах, речь идет о оподдержке 24/7 и есть ли различные приоритеты при решении заявок от более дорогих и дешевых планов. Поддержка нужной вам технологии - конечно, если вам необходима специфическая услуга, например NodeJS, Python или Bitrix лучше не выбирать минимальные тарифы, поскольку технические требования данного ПО гораздо превышают возможности дешевого хостинга. В целом уточните у вашего провайдера, поддерживает ли интересующий тариф нужную вам технологию. К примеру Wordpress с PHP, MySQL поддерживает большинство дешевых хостингов. Доступность портов - часто на дешевых тарифах (особенно на тарифах VPS) провайдеры блокируют различные порты, например 25. Это реализовано с целью невозможности отправлять спам. Дешевые тарифы часто используются злоумышленниками для отправки спама или других серых тематик. Уровень доступа к аккаунту - уточните доступы какого уровня у вас будут. У вас может быть доступ в личный кабинет и все управление будет происходить оттуда, вам могут предоставить доступы в профессиональную панель управления. У вас может быть FTP или полный SSH доступ. В любом случае, уточняйте эти детали перед арендой хостинга Подарки, скидки, промокоды - часто минимальный тариф хостинга часто является действительно самым доступным из всех, но в таком случае хостеры могут не учитывать его при внедрении акций. Такие акции как домен в подарок, бесплатный SSL и другие, могут не распространяться на дешевые услуги.

Учитывая данную информацию вы сможете подобрать отличную услугу, которая точно подойдет для вашего сайта и отлично впишется в Ваш бюджет.