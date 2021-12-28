Как научить ребенка английскому

На сегодняшний день английский язык считается международным. Его знает огромное количество человек: для кого-то он родной, а кому-то необходим для работы, учёбы или в личной жизни. Мало кто сегодня представляет свою деятельность без английского. Конечно, можно возразить, что большую популярность набирает китайский - как воплощение развивающейся мировой экономики. А новоиспечённые врачи активно штудируют немецкий или иврит, чтобы практиковаться в лучших клиниках мира. Или молодые дизайнеры посвящают всё свободное время французскому для покорения столицы моды. Всё так... Но английский, скорее всего, они знают как первый иностранный. Нужно признать, что он стал для всех вторым обязательным, в дополнение к родному.

Какие основные сферы деятельности, для которых он необходим?

Во-первых, это наша повседневность: интернет, соцсети, игры - это всё он, великий и могучий, но не русский. Многие знакомятся с помощью соцсетей, отсюда и международные браки, дети, с рождения знающие несколько языков, свобода передвижения и деятельности. Про популярность (да и прибыльность) киберспорта вообще молчим.

Во-вторых, обучение. Почти в любой стране мира есть ВУЗы с преподаванием на английском языке. А хорошее образование - это вклад в хорошее будущее.

В-третьих, работа. Трудиться в международных компаниях - прибыльно и престижно. А работать в нашем МИДе - вдвойне.

Ну и как не вспомнить про путешествия. Когда-нибудь человечество вернётся к привычному укладу жизни и начнёт с удвоенной силой показывать своим детям мир. Вот тут-то иностранный и пригодится.

Как же научить малыша иностранной речи?

С одной стороны, можно доверить своё чадо школе и будь что будет. Но даже самые прекрасные учебные заведения из-за ограниченного количества времени и переполненности классов часто не могут дать необходимого объёма знаний, а тем более практики. С другой стороны, есть мнение, что обучать говорить на иностранном ребёнка нужно как можно раньше - ещё с дошкольного возраста.

Если Вы сами знаете английский и у Вас достаточно времени для того, чтобы заниматься самостоятельно - Вам и карты в руки! (https://capitalsc.ru/kak-nauchit-rebenka-anglijskomu/)

Есть русскоязычные семьи, где один из родителей берёт на себя роль “иностранного” и с 1,5 - 2-х лет начинает общаться с малышом полностью на не русском; или где малыш с ранних лет проводит много времени с англоговорящей няней. В обоих случаях разговорный английский будет на высоте. Но с остальным придётся работать: читать, писать и подтягивать грамматику.

Можно помогать изучать речь самостоятельно и другими способами.

Смотреть мультфильмы в оригинале. Нам с вами повезло, ведь сегодня можно оформить подписку на любой стриминговый сервис и смотреть фильмы дубляжа.

Тем более, что просмотр мультфильма является чудесным семейным времяпровождением. И не утверждайте, что сами не любите смотреть мультики!

Чтение любимых сказок на английском языке (как оригинальных, так и в переводе). И чем больше картинок, тем лучше. Главное, читайте вместе и не вздумайте уснуть в ответственный момент.

Наименование предметов вокруг.

Если ваши крохи ещё совсем маленькие, можно произносить названия предметов, игрушек, фруктов и т.п. вслух на родном и иностранном.

Если же сын или дочь постарше и уже знает буквы и умеет читать - наклеить стикеры со словами на все окружающие предметы: рано или поздно подросток всё запомнит.

Ну и любимый способ - путешествия. Малыши часто более непосредственны и менее стеснительны в общении, чем взрослые. Видя, что его понимают, малютка будет стараться употреблять больше иностранных слов, а значит развивать и укреплять свои знания.

Если Вы совсем не “спик инглиш”

Cтоит задуматься о том, чтобы повести ребёнка на занятия к специалистам. Идеальной формой активности с детьми школьного и дошкольного возраста является занятие в группах. Группа должна быть небольшая - от 3-х до 7-ми человек, чтобы педагог смог уделить внимание каждому, и в то же время учащиеся смогли бы прорабатывать устные задания, сценки и диалоги вместе.

В Capital School Center можно подобрать программу изучения английского языка для любого возраста. Каждая программа разрабатывалась с учётом возрастных особенностей ребёнка, его восприятия, возможностей и воображения. Все программы интерактивные, что является очень важным в работе с самыми маленькими студентами. Ученикам не будет скучно на уроке, ведь уроком в привычном понимании слова этот процесс сложно назвать. Через моделирование ситуаций с помощью специальной литературы ученик полностью погружается в разговорную среду без скучной зубрёжки.

Например, для самых маленьких учеников Capital School Center представляет игровую программу, основанную на идее путешествий (https://capitalsc.ru/kursy-anglijskogo-dlya-detej/). Ребята отправляются в виртуальную поездку, проходя все необходимые лексические и грамматические темы: от подготовки и сборов до аэропорта, самолёта, посадки и т.д. То есть моделируется ситуация, оказавшись в которой в будущем человек будет готов действовать. Кроме того, каждый урок в Capital School Center подкреплён визуально - все классы оборудованы SMART-панелями, на которые проецируются видео, фото, слова (их, кстати, можно писать и даже переставлять).

Ну и как диктует время, неотъемлемой программой школы Capital School Center стало дистанционное обучение. Благодаря уникальной методике педагогов и материалам дистанционка перестала быть уделом только лишь взрослых, а стала удобной и понятной для всех возрастов.

Порой мы слышим от знакомых “как я жалею, что не выучил хотя бы один иностранный”. Сегодня такое незнание часто мешает общению и восприятию информации. Помочь своему отпрыску освоить английский язык - важная задача каждого родителя. И чем раньше вы приобщите его к учёбе, тем лучше. И сразу возражу противникам раннего образования - всё можно изучать в игровой форме, с удовольствием, не отвлекаясь от привычных любимых хлопот и забот.