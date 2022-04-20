Как организовать праздник для ребенка

Праздник по возрастам

Для начала важно понять, что организация напрямую зависит от того, сколько лет имениннику, и какие у него увлечения.

В зависимости от возраста и решаем:

1–2 года. В таком возрасте обычно праздник нужен родителям, которые хотят разделить свою радость с близкими. Крохи еще не понимают, что такое день рождения и почему вокруг столько людей и шума. В годик шумная компания и вовсе может испугать малыша. Поэтому учитывайте эти нюансы и выбирайте спокойные места и небольшое количество людей;

3–6 лет. В этом возрасте ребенок уверенно чувствует себя «центром Земли», поэтому это нужно учитывать при подготовке праздника. Отправьтесь с детьми в игровой центр, где аниматоры возьмут на себя развлечение непосед с любимыми героями мультиков, а заведение организует вам стол с лакомствами для малышни. При этом вы совсем не будете напрягаться при подготовке праздника;

7–10 лет. Детей такого возраста лучше всего развлекать на свежем воздухе и максимальным количеством «завлекалок», чтобы им было нескучно. Хорошей идеей будет отправиться в парк развлечений или аттракционов, где можно вдоволь набегаться и потратить много энергии. А пополнить ее запасы лучше всего с помощью сытной и вкусной еды. Отдельно предлагаем заказать кэнди-бар, дети будут в восторге от сладостей и именного торта с изображениями любимых киногероев;

11 лет и старше. Тут уже без мнения самого именинника не обойтись. С подростками важно обсуждать идеи и организацию праздника, иначе веселого мероприятия не получится. Все должно быть так, как мечтает именинник, а вы можете вносить только небольшие коррективы, предварительно обсуждая их с ребенком. Число и состав приглашенных друзей тоже предоставьте выбрать чаду, и тогда праздник удастся на славу!

Не забудьте о подарках для именинника! Этому стоит уделить отдельный раздел.

Презенты для любимого ребенка

Сейчас очень актуально составлять виш-листы. Если гости не знают, что подарить, а вы не в курсе их финансовых возможностей, составьте список желаемых подарков на разный бюджет, и тогда каждый приглашенный сможет купить то, что позволят его финансы и порадует ребенка. Варианты подарков тоже зависят от возраста. Для дошкольников нужны игрушки, развивающие комплекты, книги с иллюстрациями и конструкторы. Для школьников, конечно, важно уже учитывать их пожелания и предпочтения. Ни один мальчишка не откажется от конструктора «Лего», а девочки – от набора Барби или кукол ЛОЛ, которые актуальны в любые времена.

Что касается меню

Как уже упоминалось выше, актуальным будет кэнди-бар, который может быть выполнен из любимых сладостей или в цветах, которые нравятся девочке, например. Возможно, у вас будет вечеринка в определенных тонах, и гости будут приглашены с предпочитаемым дресс-кодом.