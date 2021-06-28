Как отличить хороший ламинат от плохого: полезные советы по выбору

Эта статья расскажет вам, на чем лучше остановить свой выбор, как различить хороший ламинат от плохого, на какие критерии обратить внимание при выборе ламината и как его лучше подобрать.

В чем плюсы ламината и почему ему отдают предпочтение покупатели?

Стиль. Ламинат может быть различного внешнего вида. В наше высокотехнологичное время у него нет конкурентов в имитации дерева либо камня. Выбрать ламинат может каждый под свой вкус, не ограничиваясь ничем.

Ламинат может быть различного внешнего вида. В наше высокотехнологичное время у него нет конкурентов в имитации дерева либо камня. Выбрать ламинат может каждый под свой вкус, не ограничиваясь ничем. Лёгкость монтажа. Ламинат представляет из себя доски с замочной конструкцией. Вам не придется чем-то заливать полы и использовать различные специальные инструменты для напольного покрытия. Его установить может каждый, если даже он никогда этим не занимался раньше.

Ламинат представляет из себя доски с замочной конструкцией. Вам не придется чем-то заливать полы и использовать различные специальные инструменты для напольного покрытия. Его установить может каждый, если даже он никогда этим не занимался раньше. Элементарность ухода. Для того чтобы ваш пол оставался всегда чистым, достаточно лишь пройтись по нему влажной тряпкой. Трудно выводимые пятна можно доверить обычным моющим средствам.

Для того чтобы ваш пол оставался всегда чистым, достаточно лишь пройтись по нему влажной тряпкой. Трудно выводимые пятна можно доверить обычным моющим средствам. Износоустойчивость. Делать ремонт каждый раз в несколько лет ни каждый захочет. Поэтому ламинат остается лучшим выбором, так как он может прослужить вам многие года. Отдельные покрытия сохраняют свой вид на протяжении двадцати лет.

Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, можно с уверенностью сказать, что ламинат наиболее популярен среди покупателей.

Как избежать ошибки при его выборе, не потратив деньги впустую? мы вам подскажем, чем отличается хороший ламинат от плохого.

Как выбрать ламинат? Главные его особенности и фишки при выборе

Чтобы выбрать действительно качественное напольное покрытие, необходимо учитывать такой показатель, как класс износостойкости ламината.

Износостойкость - это одна из основных характеристик, на что следует обратить свое внимание, выбирая напольную поверхность. От этого показателя будет завесить срок годности ламината. На сегодняшний день ламинат можно разделить на четыре класса износостойкости:

31 класс : подходит для спален, кладовых и любых других помещений, где малая проходимость.

: подходит для спален, кладовых и любых других помещений, где малая проходимость. 32 класс : идеальным вариантом будет для квартир либо небольших офисов.

: идеальным вариантом будет для квартир либо небольших офисов. 33 класс : подойдет для помещений, где высокая проходимость. Срок годности такого ламината составляет до двадцати лет.

: подойдет для помещений, где высокая проходимость. Срок годности такого ламината составляет до двадцати лет. 34 класс: является самым прочным, подходит для любого типа помещений. Срок годности обычно составляет более двадцати лет.

Еще немаловажным решением является защита пола от влаги. Так как ламинат применяется для любых типов помещений, следует знать, что лишняя влага и вода может негативно отразиться на ламинате.

Влагостойкость материала зависит от такого показателя, как плотность HDF-плиты. Используя его в ванной, прихожей или кухне выбирайте ламинат с показателем плотности не менее 850 кг/м3. На сегодняшний день в России уже есть влагоотталкивающий ламинат. Он не пропускает воду, также ему не страшны внешние повреждения, и он выдерживает разные нагрузки.

Чем отличается хороший ламинат от плохого?

Для отличия хорошего ламината от плохого, вы должны знать отличительные особенности при выборе ламината:

У материала не должно быть слишком резкого и выраженного запаха. Иначе это является признаком того, что в нем содержатся множество химических веществ, влияющие пагубно на здоровье. Когда выбираете ламинат, необходимо попробовать соединить несколько досок. Если доски легко садятся в пазы, имеет ровные стыки, тогда такой материал будет надежным. Необходимо протестировать материал на влагостойкость. Для этого необходимо поместить небольшой брусок в воду на несколько часов. В случае, если он увеличится в размере свыше 30%, тогда его не нужно покупать. Стоимость ламината должна быть не ниже 400 руб. за м2, так как выбирая более дорогое покрытие, вы будете уверенными в его надежности. Необходимо проверить маркировку ламината. У качественного производителя всегда указана страна происхождения ламината. Если вы хотите знать, чем отличается китайский ламинат от европейского, необходимо посмотреть на тыльную часть доски. Большинство китайских производителей изготавливает ее коричневого цвета, а европейский - бежевого. Тщательно осмотрите рисунок доски. У качественных производителей доски максимально не похожи друг на друга, так как имитируют естественный вид покрытия. Длина доски европейских и отечественных производителей составляет 1257 - 1387 мм, в то время как у китайских - 1210 до 1219 мм.

Руководствуясь нашими советами, вы уже можете отличить хороший ламинат от плохого и приобрести качественное напольное покрытие для дома, квартиры, офиса, либо любых других помещений.

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