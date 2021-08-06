Как правильно хранить рельсы?
Рельсы на хранение укладывают на специально подготовленной открытой площадке, расположенной в непосредственной близости от места предполагаемой установки в путь. А приобрести рельсы можно тут.
- Площадка выбирается с учетом наиболее удобного расположения на ней штабелей рельсов для разгрузки и погрузки. Она должна быть приподнята над уровнем окружающей территории, спланированная по нивелира с учетом стока воды, хорошо утрамбованная и засыпана песком, гравием или отходами асбеста. По периметру площадка должна иметь водоотводные лотки с уклоном дна до 0,005 (или 5 ‰) для стока поверхностных вод.
- При погрузке и транспортировке не допускается повреждение рельсов.
- Не допускается падение рельсов с высоты более 1 м.рейкы, упавшие с высоты более 1 м, считают несоответствующими требованиям настоящего стандарта (ГОСТ Р 51685-2000).
- В период хранения рельсы должны быть уложены таким образом, чтобы не возникали деформация и ухудшение прямолинейности рельсов.
- Штабеля рельсов на площадке размещают на расстоянии не менее 2 м от головки прилегающей рельсы пути с проходами между штабелями шириной 1 м
- Для удобства разгрузки и погрузки рельсы в штабелях заключают параллельно продольной оси действующего пути.
- Высота штабелей в каждом случае определяется в зависимости от типа, длины и количества заключаемых рельсов, допустимой нагрузки на подштабельное основание, применяемых погрузочно-разгрузочных средств и обеспечения безопасности работ, но не должна превышать 2,25 м.
- Штабеля рельсов укладывают на перевернутые нижней постелью вверх железобетонные или деревянные (некондиционные) шпалы, расположенные параллельно продольной оси пути. Количество шпал и расстояние между ними определяют расчетным путем с учетом того, чтобы нагрузка на 1 м2 опорной площади не превышала 20 т.
- Рельсы в штабеля укладывают на основания из шпал заключают рельсы длиной 12,5 м (могут использоваться старогодние рельсы одного типа) перпендикулярно продольной оси пути и на расстоянии друг от друга не более 1,5 м. Поверхность катания головок этих рельсов должна находиться в одной плоскости.
- Рельсы в штабеля укладывают на подготовленные основания укладывают первый ряд реек, закладываются на хранение, подошвами вниз параллельно продольной оси пути. Концы рельсов выравнивают. Подошвы рельсов должны плотно прилегать друг к другу. При этом через каждые шесть рельсов остается свободное пространство шириной 0,5 м для захвата рельсов при нагрузке. Рельсы второго ряда укладывают подошвами вверх. Концы рельсов второго ряда выравнивают. Третий ряд укладывают, как первый, четвертый, как второй и т. д.
- Каждые два ряда рельсов разделяют прокладками с рельсов, заключаемых на хранение, или старогодних рельсов. Для недолгосрочного (0 - 3 месяца) хранение рельсов допускается использование прокладок изготовленных из деревянного бруса минимальным сечением 100х100 или использование не трухлявой деревянной была в употреблении шпалой любого типа. Железнодорожные прокладки укладывают перпендикулярно оси пути. Для предупреждения изгиба рельсов их необходимо располагать строго по вертикали одну над другой.
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