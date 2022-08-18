Как правильно организовать междугородний квартирный переезд

Если вы собрались переезжать в другой город, рекомендуем очень ответственно подойти к организации квартирного переезда. Вернуться обратно за забытыми вещами будет довольно проблематично. А еще вещей всегда оказывается значительно больше, нежели некоторые себе представляют, поэтому важно не ошибиться с выбором транспорта для перевозки. Мы подготовили пару советов о том, как организовать междугородний квартирный переезд, чтобы он прошёл быстро и без проблем. Очень надеемся, что эта информация вам пригодится.

Упаковка — это важно

Не всегда есть смысл использовать коробки, например, одежду удобнее перевозить в больших мусорных мешках. Так она занимает меньше места. Если вы раскладываете вещи по коробкам, то они должны быть с прочным дном, чтобы выдержать долгую дорогу. Складывать вещи рекомендуем, не сортируя. Например, в одну коробку помещать то что стоит в верхнем шкафчике на кухне и так далее. Вам будет проще сориентироваться на новом месте, потому что вы уже привыкли к такому месторасположению вещей. Самая частая ошибка — это сортировка перед переездом.

Не пропускайте этап маркировки

Во-первых, нужно отмечать хрупкие вещи, чтобы грузчики были с ними поосторожнее. Во-вторых, маркировку нужно делать сразу с четырёх сторон, потому что на новом месте грузчики вряд ли будут раскладывать коробочки надписями вперёд, это занимает много времени и сил. Если маркировка есть с четырёх сторон, это сильно поможет вам при распаковке вещей.

Доверяйте профессионалам

Рекомендуем обращаться в мувинговую компанию Like Moving. Она занимается организацией междугородних квартирных переездов на протяжении многих лет и уже успела завоевать себе положительную репутацию. Здесь можно заказать (нанять) машину для переезда в другой город: Газель 3 м., Газель 4 м. (удлиненная), Газель 5-6 м. По желанию, вам предложат услуги опытных грузчиков. Помимо газелей, есть возможность арендовать еврофуры со встроенным гидробортами, грузовики объемом до 50 кубов, доступна ЖД контейнерная перевозка и огромное количество попутного транспорта, без перегрузок по складам.

Делегируйте задачи

Самостоятельно организовать переезд и руководить всеми процессами очень непросто. Не стесняйтесь делегировать обязанности, но только не в самый последний момент. Лучше заранее всё спланировать и привлечь родственников к упаковке вещей. Когда каждый выполняет свою задачу, дело идёт гораздо быстрее.

Не спешите

Мы понимаем, что переезд хочется завершить как можно быстрее, но спешить определённо не стоит. Так как мы говорим о междугороднем переезде, слишком велик риск забыть какие-то важные документы или вещи. Чтобы потом не тратить нервы по поводу их отправки в ваш новый город, стоит сто раз проверить, всё ли вы взяли. Даже если машина с грузчиками приехала, а вы не успели всё упаковать, попросите их подождать. Лучше оплатить дополнительный час работы, зато так вы будете на 100% уверены, что ничего не забыли и возвращаться сюда не придётся.