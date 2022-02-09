Как правильно выбрать дезинфицирующие средства для медицинских учреждений

Выбор специальных обеззараживающих средств особенно актуален в условиях пандемии. Современные дезинфицирующие препараты абсолютно безопасны для человеческого здоровья, если соблюдать правила их применения.

Основные требования к дезинфицирующим средствам

К дезинфицирующим препаратам, которые используются в медицинских учреждениях, предъявляются особенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

максимальное уничтожение вредоносных микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях;

возможность растворения в воде;

невысокий уровень токсичности, соответствующий 4-3 классу опасности;

пожаробезопасность;

отменные моющие свойства;

сохранение обеззараживающих характеристик при взаимодействии с органическими продуктами;

экономное расходование;

отсутствие резкого неприятного запаха;

сохранение физических характеристик обрабатываемых поверхностей.

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Критерии выбора дезсредств для медицинских учреждений

При выборе антисептических и дезинфицирующих средств для применения в медицинских учреждениях рекомендуется применять некоторые требования. Необходимо учитывать область их применения, уровень безопасности и механизм действия. Обеззараживающие препараты необходимы не только для профилактики распространения инфекций. С их помощью производится обработка рук медицинского персонала перед проведением хирургических операций, сотрудников службы скорой помощи, лабораторий.

Выбор обеззараживающих составов подбирается для конкретной цели. При этому учитываются основные характеристики препаратов. Средства, которые допускаются для применения в бытовой сфере, обладают минимальным уровнем токсичности. Они отличаются доступной стоимостью и простотой применения. Профессиональная дезинфицирующая продукция требует строгого соблюдения правил использования.

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