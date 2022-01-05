Как продать автомобиль в кредите: законные способы

Автомобиль – это достаточно дорогое приобретение, которое могут позволить себе не все. В связи с этим популярностью пользуется услуга автокредита, по условиям которой заемщик обязан ежемесячно выплачивать банку фиксированную сумму денег в счет погашения задолженности.
Бывает так, что владелец не может выплатить остаток кредита или решил приобрести другое транспортное средство. В этом случае возникает вопрос: как продать автомобиль, купленный в кредит? Сделать это непросто. Необходимо изучить законодательство в этой области, найти покупателя и не нарваться на мошенников.
Как продать автомобиль в кредите у банка: законные способы
1. Досрочное погашение задолженности
Как продать кредитный автомобиль законно? Самый очевидный способ – сначала погасить задолженность, а потом продавать машину. Сделать это непросто, так как понадобится крупная сумма денег для единоразового платежа. Придется взять потребительский кредит или занять деньги у родственников, однако такой способ подходит далеко на всем.
Учитывайте также то, что досрочное погашение кредита занимает около месяца, поэтому приобрести новый автомобиль сразу же вы не сможете.
2. Обратиться в банк, который выдал кредит на машину
Продать кредитный автомобиль можно через банк. Так вы быстрее найдете покупателя, так как доверие к вам будет выше. Как продать кредитный автомобиль через банк?
- Перенос залога. Остаток задолженности можно перенести с автомобиля на другое недвижимое имущество, например, дом или квартиру.
- Оформление кредита на покупателя. Если покупатель автомобиля согласен переоформить на себя задолженность и выплатить оставшуюся сумму, банк может заполнить документы на другого человека. В этом случае вы получите на руки только разницу в цене.
- Выдача разрешения. Вы можете запросить у банка разрешение на продажу автомобиля. Банковский работник предложит вам различные условия дальнейшего сотрудничества.
- Аукцион. Банковская организация может выставить автомобиль на аукцион. Обычно на таких мероприятиях за машины платят небольшую сумму, которая не покроет долг.
3. Продажа в компанию, которая занимается выкупом автомобилей
Сегодня есть специализированные организации, которые занимаются срочным выкупом кредитных автомобилей через полное погашение кредита средствами организации, либо через уступку банком задолженности. Сотрудник компании едет вместе с владельцем в банковскую организацию и улаживает вопросы по кредиту на транспортное средство.
Это удобный и безопасный способ, так как подобные компании постоянно занимаются выкупом автомобилей, поэтому процедура проходит быстро, с минимальными тратами.
Как продать автомобиль в кредите без проблем с законом: основные нюансы
- Получите согласие банка на продажу. Заключать сделки в обход банковской организации не стоит. Так вы можете получить проблемы с законом и заплатить большой штраф.
- Воспользуйтесь услугами нотариуса. Продавать машину лучше в присутствии нотариуса. Он проследит, чтобы сделка прошла в соответствии с нормами законодательства РФ. Если вы продаете машину в специальную организацию, занимающуюся выкупом, присутствие нотариуса необязательно, так как у подобных компаний есть свои юристы.
- Всегда заключайте договор. Не стоит продавать машину «по знакомству» без официальных документов. Так можно нарваться на мошенников.
Продавайте машину только официальным организациям или частным лицам с привлечением юриста. Обязательно уведомляйте банк о предстоящей сделке. Так вы будете защищены от административной и уголовной ответственности.
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