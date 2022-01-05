Как продать автомобиль в кредите: законные способы

Автомобиль – это достаточно дорогое приобретение, которое могут позволить себе не все. В связи с этим популярностью пользуется услуга автокредита, по условиям которой заемщик обязан ежемесячно выплачивать банку фиксированную сумму денег в счет погашения задолженности.

Бывает так, что владелец не может выплатить остаток кредита или решил приобрести другое транспортное средство. В этом случае возникает вопрос: как продать автомобиль, купленный в кредит? Сделать это непросто. Необходимо изучить законодательство в этой области, найти покупателя и не нарваться на мошенников.

Как продать автомобиль в кредите у банка: законные способы

1. Досрочное погашение задолженности

Как продать кредитный автомобиль законно? Самый очевидный способ – сначала погасить задолженность, а потом продавать машину. Сделать это непросто, так как понадобится крупная сумма денег для единоразового платежа. Придется взять потребительский кредит или занять деньги у родственников, однако такой способ подходит далеко на всем.

Учитывайте также то, что досрочное погашение кредита занимает около месяца, поэтому приобрести новый автомобиль сразу же вы не сможете.

2. Обратиться в банк, который выдал кредит на машину

Продать кредитный автомобиль можно через банк. Так вы быстрее найдете покупателя, так как доверие к вам будет выше. Как продать кредитный автомобиль через банк?

Перенос залога. Остаток задолженности можно перенести с автомобиля на другое недвижимое имущество, например, дом или квартиру.

Оформление кредита на покупателя. Если покупатель автомобиля согласен переоформить на себя задолженность и выплатить оставшуюся сумму, банк может заполнить документы на другого человека. В этом случае вы получите на руки только разницу в цене.

Выдача разрешения. Вы можете запросить у банка разрешение на продажу автомобиля. Банковский работник предложит вам различные условия дальнейшего сотрудничества.

Аукцион. Банковская организация может выставить автомобиль на аукцион. Обычно на таких мероприятиях за машины платят небольшую сумму, которая не покроет долг.

3. Продажа в компанию, которая занимается выкупом автомобилей

Сегодня есть специализированные организации, которые занимаются срочным выкупом кредитных автомобилей через полное погашение кредита средствами организации, либо через уступку банком задолженности. Сотрудник компании едет вместе с владельцем в банковскую организацию и улаживает вопросы по кредиту на транспортное средство.

Это удобный и безопасный способ, так как подобные компании постоянно занимаются выкупом автомобилей, поэтому процедура проходит быстро, с минимальными тратами.

Как продать автомобиль в кредите без проблем с законом: основные нюансы

Получите согласие банка на продажу. Заключать сделки в обход банковской организации не стоит. Так вы можете получить проблемы с законом и заплатить большой штраф. Воспользуйтесь услугами нотариуса. Продавать машину лучше в присутствии нотариуса. Он проследит, чтобы сделка прошла в соответствии с нормами законодательства РФ. Если вы продаете машину в специальную организацию, занимающуюся выкупом, присутствие нотариуса необязательно, так как у подобных компаний есть свои юристы. Всегда заключайте договор. Не стоит продавать машину «по знакомству» без официальных документов. Так можно нарваться на мошенников.

Продавайте машину только официальным организациям или частным лицам с привлечением юриста. Обязательно уведомляйте банк о предстоящей сделке. Так вы будете защищены от административной и уголовной ответственности.