Как сервисы доставки еды на дом формируют у горожан новую привычку питания

Готовая еда без хлопот и долгих ожиданий
Ограничения, удаленная работа, необходимость в сокращении контактов (социальное дистанцирование) – все это привело к увеличению спроса на услуги доставки готовых блюд. Ассортимент расширяется, качество сервиса улучшается, теперь каждый житель города может заказать доставку еды буквально в несколько кликов (либо одним звонком), выбирая любое представленное в меню блюдо, от картофеля фри до пепперони, куриных крылышек и грибного супа.
Доставка готовых блюд стала привычным делом. Люди привыкли к тому, что могут попробовать любимое блюдо, не выходя из дома. К тому же это требует меньших затрат по сравнению с походом в ресторан.
Доставка еды на дом – это удобно
В возможности получать готовую еду на дом и в офис есть и другие плюсы:
- не нужно тратить время на самостоятельную готовку (особенно, когда готовить совсем не хочется);
- разнообразие рациона;
- отсутствие необходимости в покупке большого количества продуктов.
Все хотят вкусно есть, но не все умеют готовить так, как профессиональные повара (а у кого-то банально нет времени). Сервис доставки еды дает решение, чтобы его клиенты могли есть вкусно каждый день.
От закусок до пиццы – что можно заказать
Разнообразие еды, доставляемой на дом и в офис, впечатляет. В качестве примера можно привести меню ItalianPizza, составленное из блюд разных категорий:
- пицца;
- роллы и сеты;
- закуски;
- бизнес-ланч;
- салаты и др.
Такое разнообразие привносит в рационы людей новые черты. Меню сервиса позволяет решать практически любые задачи, от перекуса в офисе или вкусного семейного обеда, до накрытия праздничного стола. Часто готовую еду заказывают на вечеринки, в том числе аппетитные закуски и пиццу.
Виды пиццы
Пицца – это одно из самых популярных блюд в сегменте доставки. Клиентам предлагается большой выбор вариантов – «Палермо» (с грибами и сливочным соусом), «Греческая» (с беконом и большим количеством сыра), «Сливочная карбонара», «Четыре сыра» и т.д., вплоть до вегетарианской пиццы.
Для офисных сотрудников доставка еды становится настоящим спасением. Довольствоваться завтраками из дома или перекусом на ходу больше не нужно, теперь можно заказать буррито с беконом и моцареллой, пасту с куриным филе и пармезаном, грибной суп и греческий салат – такой рацион гораздо интереснее.
Если захочется десерта, то и в этом случае выручит сервис доставки – ходить по магазинам в поисках свежих тортов и пончиков необязательно, курьер сам привезет домой заказанные сладости.
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