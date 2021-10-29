Как сервисы доставки еды на дом формируют у горожан новую привычку питания

Доставка еды на дом – это удобно

В возможности получать готовую еду на дом и в офис есть и другие плюсы:

не нужно тратить время на самостоятельную готовку (особенно, когда готовить совсем не хочется);

разнообразие рациона;

отсутствие необходимости в покупке большого количества продуктов.

Все хотят вкусно есть, но не все умеют готовить так, как профессиональные повара (а у кого-то банально нет времени). Сервис доставки еды дает решение, чтобы его клиенты могли есть вкусно каждый день.

От закусок до пиццы – что можно заказать

Разнообразие еды, доставляемой на дом и в офис, впечатляет. В качестве примера можно привести меню ItalianPizza, составленное из блюд разных категорий:

пицца;

роллы и сеты;

закуски;

бизнес-ланч;

салаты и др.

Такое разнообразие привносит в рационы людей новые черты. Меню сервиса позволяет решать практически любые задачи, от перекуса в офисе или вкусного семейного обеда, до накрытия праздничного стола. Часто готовую еду заказывают на вечеринки, в том числе аппетитные закуски и пиццу.

Виды пиццы

Пицца – это одно из самых популярных блюд в сегменте доставки. Клиентам предлагается большой выбор вариантов – «Палермо» (с грибами и сливочным соусом), «Греческая» (с беконом и большим количеством сыра), «Сливочная карбонара», «Четыре сыра» и т.д., вплоть до вегетарианской пиццы.

Для офисных сотрудников доставка еды становится настоящим спасением. Довольствоваться завтраками из дома или перекусом на ходу больше не нужно, теперь можно заказать буррито с беконом и моцареллой, пасту с куриным филе и пармезаном, грибной суп и греческий салат – такой рацион гораздо интереснее.

Если захочется десерта, то и в этом случае выручит сервис доставки – ходить по магазинам в поисках свежих тортов и пончиков необязательно, курьер сам привезет домой заказанные сладости.