Как сочетать обеденный стол в стиле лофт с разным интерьером?

Стиль лофт с каждым годом набирает популярность в оформлении гостиных, спален и особенно столовых. Однако его новым поклонникам не обязательно полностью переоборудовать помещение, проводить дорогой ремонт. Дизайн столовой или кухни способны изменить обеденные столы в стиле лофт, которые без труда вписываются в ранее заданное оформление и дают ему новое наполнение. Такая комбинация особенно удачна в отношении отдельных художественных направлений с использованием похожих либо контрастирующих приемов и элементов.
Лофт и скандинавский стиль в интерьере обеденной зоны
С момента своего появления лофт стремился приспособить домашний уют и новые достижения в обустройстве быта с простотой промышленных форм, стен, конструкций, подчеркивая их оригинальность и самобытность. Это позволяет ему без труда вписываться в интерьеры с другими стилями. При этом один из них является основным, а второй дополняет общий дизайн, выделяет определенную зону в пространстве помещения.
Объединить сканди и лофт в одной отдельно взятой столовой задача не только творчески интересная, но и легко решаемая. Это связано со многими пересечениями двух художественных направлений, позволяющими без труда соединить их в одно целое. При этом не происходит слияния, сохраняется специфика каждого из стилей и даже определенное подчеркивание. Основными объединяющими началами для двух направлений являются:
- отсутствие перегородок, стремление к большому пространству;
- использование натуральных материалов – дерева, текстиля, камня;
- сочетание современных технологичных элементов, осветительных приборов с предметами и оформлением из прошлого.
Скандинавский стиль ориентирован на природу, растения, что нисколько не вредит, а только дополняет простоту форм и линий, некоторую грубость обработки материалов для стола в стиле лофт. При этом степень взаимодополняемости двух направлений настолько высока, что иногда используется название – скандинавский лофт.
Хай-тек, модерн и лофт в обстановке столовой
Дизайнеры не рекомендуют совмещать в одном интерьере более двух стилей, чтобы полностью не размыть черты каждого из них. Данного правила следует придерживаться, подбирая наиболее подходящие варианты эклектики.
Помимо скандинавского стиля лофт без труда сочетается с хай-теком и модерном. Каждый из них по своему оригинален и способен создать особую атмосферу, которая усиливается мебелью лофт. Отличительная особенность хай-тека – современный дизайн, полный разрыв с прошлым, ориентированность на большое количество стекла, пластика, нержавеющей стали и света. Использование в столах лофт металла и стекла позволяет без труда влиться в общее направление интерьера данного стиля. Грубая железная арматура ножек, цельное каменное полотно в качестве элемента стола, столешница из дерева только подчеркивают динамизм хай-тека, его технологичность и устремленность в будущее.
Многие характерные черты модерна позволяют лофту без труда продолжать его эстетику. Речь идет об использовании следующих элементов и приемов, которые перекликаются с мебелью Loft:
- оконные витражи с металлом;
- кованые элементы мебели, перил;
- натуральные материалы.
Хотя можно отметить диссонирующие особенности стиля в виде сдержанной роскоши декора, закругленных изящных форм, изгибов мебели, использование дорогого материала. Однако умелое сочетание позволяет получить эффект гармонии.
Перечисленные стили не исчерпывают все дизайнерские возможности для столов лофт. Обладание достаточной долей универсальности позволяет мебели данного стиля сочетаться также с минимализмом, отличающимся строгостью форм и отказом от всего лишнего в оформлении. Удачными являются эксперименты с эко стилем, что объясняется общей приверженностью к натуральному сырью для мебели и декора.
Заключение
Дизайнерские решения постоянно меняются, находя новые возможности для объединения того, что казалось несочетаемым еще несколько лет назад.
Возникшая идея об изменении стиля квартиры требует помощи дизайнеров. Однако в отдельных случаях достаточно изучить возможные композиции по фото готовых вариантов дизайна интерьера на сайтах и приобрести стол или другую мебель в стиле лофт, которая без труда подойдет под многие стили.
Загрузка комментариев