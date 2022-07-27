Как сочетать обеденный стол в стиле лофт с разным интерьером?

Помимо скандинавского стиля лофт без труда сочетается с хай-теком и модерном. Каждый из них по своему оригинален и способен создать особую атмосферу, которая усиливается мебелью лофт. Отличительная особенность хай-тека – современный дизайн, полный разрыв с прошлым, ориентированность на большое количество стекла, пластика, нержавеющей стали и света. Использование в столах лофт металла и стекла позволяет без труда влиться в общее направление интерьера данного стиля. Грубая железная арматура ножек, цельное каменное полотно в качестве элемента стола, столешница из дерева только подчеркивают динамизм хай-тека, его технологичность и устремленность в будущее.

Многие характерные черты модерна позволяют лофту без труда продолжать его эстетику. Речь идет об использовании следующих элементов и приемов, которые перекликаются с мебелью Loft:

оконные витражи с металлом;

кованые элементы мебели, перил;

натуральные материалы.

Хотя можно отметить диссонирующие особенности стиля в виде сдержанной роскоши декора, закругленных изящных форм, изгибов мебели, использование дорогого материала. Однако умелое сочетание позволяет получить эффект гармонии.

Перечисленные стили не исчерпывают все дизайнерские возможности для столов лофт. Обладание достаточной долей универсальности позволяет мебели данного стиля сочетаться также с минимализмом, отличающимся строгостью форм и отказом от всего лишнего в оформлении. Удачными являются эксперименты с эко стилем, что объясняется общей приверженностью к натуральному сырью для мебели и декора.

Заключение

Дизайнерские решения постоянно меняются, находя новые возможности для объединения того, что казалось несочетаемым еще несколько лет назад.

Возникшая идея об изменении стиля квартиры требует помощи дизайнеров. Однако в отдельных случаях достаточно изучить возможные композиции по фото готовых вариантов дизайна интерьера на сайтах и приобрести стол или другую мебель в стиле лофт, которая без труда подойдет под многие стили.