Как создать эффективный дизайн флаера (листовки)

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Листовки – недорогой, но действенный вид рекламы. Для получения хорошего результата от рекламной кампании нужно прорабатывать дизайн флаеров, чтобы они привлекали внимание людей.

Создание дизайна листовки с помощью конструктора


Большинство листовок сразу после получения оказываются в мусорном ведре. Основная причина отсутствия желаемого контакта с получателем – это банальный дизайн. Чтобы флаер прочитали, он должен выглядеть интересно, тогда рекламная кампания будет успешной. Для выбора оригинального дизайна можно использовать макеты листовок, готовые шаблоны с разнообразным оформлением для любых задач, будь это продвижение услуг ресторанов или банков, приглашение покупателей в магазин детских товаров и т.д.

Как это работает

Для создания дизайна листовок можно использовать графический онлайн-редактор Crello, в котором предусмотрен конструктор флаеров. Алгоритм создания эффективного рекламного носителя прост:

  1. Выбираете из большой коллекции шаблон, соответствующий целям.
  2. Выбираете формат.
  3. Персонализируете оформление, меняя фон, добавляя другие элементы и надписи.
  4. Сохраняете готовый результат и загружаете файл.

Буквально несколько минут времени, и дизайн листовки готов. Остается напечатать нужный тираж флаеров и распространить их среди потенциальных клиентов и покупателей. Шаблоны – это очень удобно, особенно когда их больше 25 тысяч, как предлагает www.crello.com/ru/. Среди такого разнообразия точно найдется подходящий для вашей кампании дизайн. Разные тематики, цветовые решения, сюжеты, стили и т.д.

Несколько рекомендаций по созданию дизайна флаера

Опытные дизайнеры и маркетологи охотно делятся советами. Вот несколько рекомендаций:

  • Броский заголовок – он должен сразу привлекать внимание и подталкивать к дальнейшему чтению.
  • Краткость – содержание должно быть лаконичным, не стоит перегружать человека излишними деталями.
  • Блоки с информацией – чтобы избежать длинных абзацев, разделяйте контент на блоки.
  • Призыв к действию – листовка должна подталкивать к определенному действую – звонку, заказу и пр.
  • Правильный подбор цветов – оформляйте флаер так, чтобы вызывать у человека эмоции.
  • Аккуратнее со шрифтами – не стоит перегружать дизайн большим количеством шрифтов, 2-3 хватит.

Нужно ставить перед листовкой конкретную цель. Чего именно вы хотите добиться? Привлечь внимание к бренду (чтобы он запомнился), прорекламировать новый товар, пригласить покупателей в магазин и т.д. Следует определить целевую аудиторию и разработать уникальное торговое предложение.


Пользуйтесь онлайн-конструктором для создания дизайна, он поможет создать убедительный флаер (в том числе при отсутствии у вас собственных идей) и сэкономит вам время.

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