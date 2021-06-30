Как стать популярным на платформе Твич

Раньше Твич считался «младшим братом Ютуба». Так как на него приходили только за стримами. Причём от известных ютуберов. Но ситуация изменилась, поэтому давайте больше узнаем об этой платформе.

Что было раньше

Изначально Твич был платформой для проведения прямых эфиров (стримов). В первую очередь он разрабатывался для геймеров. По задумке это должно было стать площадкой, на которой они могли бы играть в режиме реального времени. Первое время это привлекало внимание.

Но темп жизни рос, а вместе с ним и конкуренция. Во-первых, Youtube добавил возможность проведения прямых эфиров. А зачем людям переходить куда-то с платформы, на которой они смотрят видео? Во-вторых, сам формат прямых эфиров немного устарел.

На смену стримам пришли записи с них. А потом появилось понимание, что нет разницы, в реальном ли времени контент или нет, если он качественный. И тогда стримы (вместе с Твичом) стали нужны лишь для общения с аудиторией.

Что с площадкой сейчас

Но с тех пор Твич совершил большой скачок. Эта платформа добавила возможность сохранять видео. Поэтому некоторые блогеры даже переместились с Ютуба сюда. Тем более, с авторскими правами здесь (пока что) легче. Видео удаляют не так часто.

Более того, на Твиче стали показывать спортивные трансляции. Да, делают это неофициально. Но всё же благодаря такому контента площадка расширила свою аудиторию. Например, из-за проблем с показом матча России против Бельгии, большое количество людей пошло искать трансляцию на Твиче.

А самое главное – Твич окончательно определился с аудиторией. Он стал местом для тех, кто хочет делать развлекательный контент, сталкиваясь с меньшей конкуренцией. Тут проще заработать подписчиков. Тем более, спама система помогает в продвижении.

Как раскрутиться на Твич

Рекомендуем посмотреть этот сервис для раскрутки Twitch. Если не хотите вникать во все сложности и тонкости продвижения, то он отлично подойдёт для вас. А если вы готовы пойти долгим путём, то давайте разбираться подробнее.

Вот здесь стоит начать с подготовки оборудования. Очень важно, чтобы компьютер легко справлялся с любыми играми, в камере было чётко видно ваше лицо, а интернет не прерывался в самые ответственные моменты.

После этого стоит искать популярный контент. Чем большему числу зрителей интересен такой контент, тем больше шансов найти свою аудиторию. Желательно ещё и чем-то выделяться на фоне других.

А в самом конце нужно будет просто проводить стримы и выпускать видео как можно чаще. Система положительно относится к авторам, которые регулярно делают контент. Время от времени такие даже попадают на главную страницу.