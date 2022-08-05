Как выбрать стенку под телевизор в гостиную

Таким образом, у владельца есть возможность самостоятельно изменить и дополнить интерьер путем перестановки. Чтобы стенка под телевизор в гостиную была не только красивой, но и функциональной, рекомендуется определиться с формой и размерами. Посетите мебельный магазин Divan.ru, где представлены качественные и доступные изделия.

Перед совершением покупки следует определиться с местом размещения мебели, а также произвести соответствующие замеры. Обычно шкафы и тумбы устанавливаются так, чтобы они выступали центральным элементов комнаты, просматривались с разных уголков помещения. Замерам подлежат размеры корпусной части, экрана и массы изделия. Также подбираются варианты крепления основных модулей: подвесной либо стационарный вариант.

На рынке представлен огромный выбор решений для оформления гостиной. В зависимости от пространства и планировки комнаты стенка может иметь конструктивные особенности. Если помещение просторное, разумно присмотреться к угловым и П-образным вариантам стенок. Составные модули могут устанавливать в разных частях помещения.

Определившись с их количеством, составьте перечень основных элементов. Нужно выбрать тип материала и характеристики мебели. В состав стенки может входить витрина для статуэток, шкаф и тумба, стеллажи и прочие элементы. Чтобы принять решение, заранее подумайте, какие вещи здесь планируется хранить.

Чтобы изделия вписывались в общую стилистику гостиной и соответствовали дизайну интерьера, необходимо выбрать материалы изготовления. Учитывать нужно интересы всех членов семьи, расписать функционал основных модулей. Для подключения быттехники нужно предусмотреть расположение проводки, учесть количество розеток.

Угловая стенка позволит сэкономить немало места, потому что занимает пространство в углу помещения. Плюс данного варианта – вместительность и удобство размещения.

Прямая стенка – это классическое исполнение. Подойдет для средних и больших помещений, потому что выступает центральным элементом гостиной.