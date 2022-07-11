Как выбрать золотые серьги в подарок жене

Серьги с камнями

Если вы хотите подарить жене золотые серьги с камнями, тогда лучше ориентироваться на знак зодиака девушки. Например, овнам подходит бриллиант, сапфир, аметист. Тельцам — изумруд, сапфир, малахит. И так далее. Информацию об этом несложно найти в интернете. Если не вдаваться в знаки зодиака, тогда руководствуйтесь элементарным чувством вкуса. На девушках хрупкого телосложения с тонкими и изящными чертами лица великолепно выглядят серьги с небольшими камнями светлого оттенка (бриллиантами, топазами, аквамаринами). Массивные украшения будут смотреться попросту неуместно. Девушкам с более крупными чертами лица больше подходят бриллианты, гранаты, изумруды средних или больших размеров. Но есть и универсальные варианты, которые подходят абсолютно всем: серьги с россыпью из мелких камней. Они будут отлично сочетаться с другими ювелирными украшениями, которые уже есть у девушки. Тем более что сейчас не актуально носить комплект кольцо-серьги-кулон в единой стилистике. В тренде микс различных металлов и стилистических решений оформления ювелирных украшений.