Как выбрать золотые серьги в подарок жене

Если вас интересует этот вопрос, то наверняка у второй половинки намечается какая-то круглая дата. Ювелирные украшения — это лучший подарок на юбилей или годовщину свадьбы, например. Мы рекомендуем дарить не кольца, браслеты или подвески, а делать выбор в пользу стильной и лаконичной пары серег. Но на рынке такой огромный выбор ювелирных украшений, что бывает сложно сориентироваться, правда? Есть универсальные варианты, такие как серьги кольца золотые или гвоздики. Они подойдут почти каждому типу лица. Вместе с экспертами bronnitsy.com мы подготовили пару советов о том, какие серьги выбрать и на что обращать внимание в первую очередь.
Общие рекомендации:
- Ориентируйтесь на свой бюджет. Если вы готовы выделить какую-то определенную сумму, то нет смысла смотреть украшения подороже. Конечно, они будут нравиться вам больше, так как там больше камней. Но недорогие серьги тоже могут быть очень и очень симпатичными, так что ориентироваться нужно на свой бюджет.
- Форма серег должна подходить типу лица девушки. Например, ярко выраженные щечки можно визуально уравновесить сережками в форме треугольника или еще здесь хорошо подойдут различные висюльки. Квадратное лицо, наоборот, нуждается в сглаживании острых линий и тут будут актуальнее круглые серьги. Пуссеты подойдут любому типу лица, как мы уже говорили выше.
- Цвет металла. Да, мы говорим только о золотых ювелирных украшениях, но они все равно могут быть разного оттенка. Есть розовое, красное, желтое, белое золото. Какое выбрать? Рекомендуем ориентироваться на украшения, которые уже есть у вашей жены.
- Возраст виновницы торжества. Крупные серьги с большими камнями не дарят совсем молоденьким девушкам. Точно так же, как и дамам в возрасте не дарят серьги-пуссеты.
- Образ жизни девушки. Если она занимается спортом, то висячие серьги в повседневной жизни могут только мешать.
Серьги с камнями
Если вы хотите подарить жене золотые серьги с камнями, тогда лучше ориентироваться на знак зодиака девушки. Например, овнам подходит бриллиант, сапфир, аметист. Тельцам — изумруд, сапфир, малахит. И так далее. Информацию об этом несложно найти в интернете. Если не вдаваться в знаки зодиака, тогда руководствуйтесь элементарным чувством вкуса. На девушках хрупкого телосложения с тонкими и изящными чертами лица великолепно выглядят серьги с небольшими камнями светлого оттенка (бриллиантами, топазами, аквамаринами). Массивные украшения будут смотреться попросту неуместно. Девушкам с более крупными чертами лица больше подходят бриллианты, гранаты, изумруды средних или больших размеров. Но есть и универсальные варианты, которые подходят абсолютно всем: серьги с россыпью из мелких камней. Они будут отлично сочетаться с другими ювелирными украшениями, которые уже есть у девушки. Тем более что сейчас не актуально носить комплект кольцо-серьги-кулон в единой стилистике. В тренде микс различных металлов и стилистических решений оформления ювелирных украшений.
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