Как законно не платить по кредитам

Из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране некоторые люди сталкиваются с тем, что больше не могут выплачивать кредиты. Потеря рабочих мест во время пандемии коронавируса, рост цен, экономические санкции приводят к тому, что у некоторых граждан значительно снижаются финансовые возможности. Также усложнить материальное положение могут самые разные факторы: потеря трудоспособности из-за болезни, рождение ребенка, появление нового иждивенца, сокращение размера заработной платы и так далее. В результате многие больше не могут оплачивать кредиты, которые брались в более благоприятной ситуации, когда ежемесячный платеж был посилен.

Но не стоит впадать в отчаяние. Законодательство позволяет совершенно легально списать долги по кредитам, если вы попали в сложную жизненную ситуацию. На сайте компании «Банкрот Консалт» даны практические советы, как можно поступить, чтобы не платить по кредитам. А мы расскажем вам кратко, какие есть варианты.

Если все же есть возможность платить ежемесячно по кредиту, но возникли финансовые сложности, можно воспользоваться процедурой реструктуризации долга. Фактически заемщик договаривается с банком об уменьшении ежемесячного платежа, об увеличении срока кредитования, о снижении процентной ставки и так далее. Банк может предоставить кредитные каникулы, особенно если ранее заемщик платил добросовестно. Реструктуризацию можно оформить через банк, обратившись сразу туда, либо через суд, что будет выгоднее, так как суд предложит обязательно более комфортные и посильные условия. Реструктуризация – не банкротство, это важно понимать.

Рефинансирование – также отличный вариант уменьшить платеж и в целом кредит, если есть возможность платить. Фактически берется новый кредит по более выгодной ставке, этим кредитом гасится старый – менее выгодный. В результате платить приходится меньше за счет экономии процентов.

Если совершенно нет никакой возможности больше платить по кредиту, остается только банкротство. Процедура в общем порядке проводится через арбитражный суд, в который заемщик должен подать иск (может подать и кредитор, но лучше сделать это первому). Если в ходе процедуры финансовый управляющий опишет имущество, будет выяснено, что продавать нечего, окажется, что доходы реально не позволяют оплачивать долг, то фактически долги будут списаны без каких-то потерь для банкрота. Но нужно понимать, что имущество будет продано – то, которое можно продать по закону. Единственное жилье не реализуется, а вот автомобиль, земельный участок заберут. Если сумма кредита меньше 500 тысяч рублей, исполнительное производство у приставов завершено, можно бесплатно банкротиться через МФЦ, причем списаны будут все заявленные долги, если их общая сумма меньше полумиллиона.