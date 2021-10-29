Какие женщины по знаку зодиака считаются самыми нежными

Практически все женщины способны к проявлению чувств нежности и заботы. Но может ли это как-то зависеть от знака зодиака? Астрологи смогли создать рейтинг самых нежных женщин из всех знаков.

Если вы верите в гороскопы, то вам будет интересно узнать, какой самый ревнивый знак зодиака среди женщин и мужчин. Ну а пока разберем самых нежных женщин.

По мнению астрологов, представительницы любого знака в большей или меньшей мере являются нежными и ласковыми, но стоит выделить лидеров:

Весы

Дева

Рак

Близнецы

Телец

Тельцы – чувственные и ранимые

На пятом месте находятся Тельцы. Этих девушек отличает невероятная чувствительность. Они готовы жертвовать собой и дарить любовь окружающим каждую минуту, не оставляя без внимания ни одного знакомого и близкого человека. Поэтому девушки-Тельцы считаются самыми ранимыми. Даже внутри взрослой женщины живет маленькая девочка, которая ждет объятий, нежности и любви. Они постоянно нуждаются в проявлении нежности и тепла, им важно чувствовать себя защищенными и любимыми. Они готовы оказывать помощь всем вокруг, часто приносят домой бездомных животных, неравнодушны к детям и старикам.

Близнецы – коммуникабельные и жизнерадостные

Четвертую строчку занимают Близнецы. Их очарование находится на поверхности. Причина привлекательности кроется в том, что они не только внешне, но и в душе всегда остаются молодыми, активными и озорными. Их притягивают новые приключения, они бесстрашны и непредсказуемы, и именно этим они привлекают окружающих. Хоть в 20, хоть в 40 лет они будут оставаться юными и озорными девушками. При этом они очень нежны с родными людьми и друзьями, принимают все близко к сердцу и всегда готовы прийти на помощь. Нередко их считают чрезмерно инфантильными, но многие мужчины считают такую черту вполне привлекательной.

Рак – самые женственные и заботливые

На третьем месте расположились девушки, родившиеся под знаком зодиака Рак. Все они отличаются заботливостью, добротой и отзывчивостью. Их близкие и друзья могут не сомневаться, что в любой трудной и тяжелой жизненной ситуации смогут обратиться к ним. Они притягивают окружающих своей душевной теплотой, мягкостью, нежностью. Раки никого не оставят вас без внимания. Такие качества способны растопить даже самое каменное сердце. Неудивительно, что многие мужчины тянутся к таким девушкам, ведь они всем видом и поведением излучают женственность и любовь.

Дева – смышленые и милые

Второе место заняли девушки-Девы. Это настоящие «СуперЖенщины». Их отличает развитый интеллект – с их логикой и мышлением тяжело соревноваться. При этом Девы очень наблюдательны, имеют хорошую память и могут поддержать любую тему. Несмотря на такие волевые и сильные качества, они совершенно не имеют ничего мужского и сохраняют свою женственность и легкость в любой ситуации. Внутренняя сила и внешнее спокойствие – невероятное сочетание, притягивающее противоположный пол. Со своим избранником они очень милы и нежны, что особенно ценится. Перед ними невозможно устоять – своей милостью они возьмут в плен кого угодно.

Весы – самые нежные и добрые

Первое почетное место отведено представительницам прекрасного пола, рожденными под знаком Весы. Внешне они выглядят беззащитно, трепетно и женственно. Настоящая героиня тургеневских романов. Любой мужчина рядом с такой женщиной будет чувствовать себя настоящим защитником. Для Весов важно душевное спокойствие гармония и красота, и если вы сможете это дать, то женщина одарит вас большой любовью, вниманием и заботой. Хоть и на первый взгляд они кажутся хрупкими, в действительности они имеют внутренний стержень и в первую очередь заботятся о себе.