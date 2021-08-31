Какое оборудование подлежит обязательной сертификации?
Понятие «оборудование» объединяет широкое разнообразие технических средств, которые используются в быту, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Законодательством ЕАЭС установлено, что приборы и механизмы должны не только выполнять заявленные производителем функции, но быть безопасными для человека и экологической обстановки. Поэтому товар обязательно проходит оценку соответствия перед выпуском в обращение в ЕАЭС.
Какие товары проходят оценку по ТР ТС 004/2011?
Технический регламент 004/2011 применяется по отношению к низковольтному оборудованию. К этой категории относятся технические средства, которые функционируют при напряжении электрического тока:
- постоянного – от 75 до 1500 В;
- переменного – от 50 до 1000 В.
В частности, положения ТР ТС 004/2011 распространяются на:
- электрические аппараты и приборы для использования в быту;
- кабели и провода;
- компьютеры и подключаемую к ним технику;
- выключатели;
- электроинструмент;
- аппараты для распределения электроэнергии, для управления электроустановками.
ТР ТС 004 не распространяется на изделия медицинского и военного назначения, на устройства, которые предназначены специально для использования на транспорте или в атомной энергетике.
ТР ТС предполагает две формы оценки соответствия подконтрольных товаров. Сертификация предусмотрена для той продукции, которая предназначается для использования в быту. Декларирование проводится в отношении оборудования, применяемого на производствах или на объектах общественного назначения.
Одновременно с ТР ТС 004/2011 применяется ТР ТС 020/2011, который устанавливает нормы электромагнитной совместимости приборов. Проверка в рамках этих регламентов проводится для серийного производства (на 1-5 лет) или для разовой поставки.
Какие товары проходят оценку по ТР ТС 010/2011?
Технический регламент 010/2011 распространяется на машины и оборудование, которые выпускаются в обращение в странах ЕАЭС. Под действие нормативного акта попадают следующие изделия.
- Механизмы и установки для различных отраслей промышленности.
- Сельскохозяйственные и самоходные машины.
- Грузоподъемные механизмы.
- Станки и устройства, которые используются для производства продуктов питания, косметики, фармацевтики.
- Велосипеды.
- Трубопроводная арматура.
Действие регламента 010 не распространяется на следующие исключения, упомянутые в ст. 1:
- устройства, подключаемые к сетям связи;
- медицинские изделия;
- средства транспорта (наземного, наводного, воздушного);
- продукция военного назначения;
- аттракционы;
- машины и механизмы, применяемые в сфере атомной энергетики;
- буровые платформы;
- сельскохозяйственные тракторы;
- изделия, специально сконструированные для граждан с инвалидностью.
ТР ТС 010/2011 регламентирует весь жизненный цикл устройств: проектирование – производство – утилизация. Требования к параметрам безопасности изделий приведены в Приложениях №1 и 2 к нормативному акту. Установлено, что изготовители (проектировщики) обязаны определить и просчитать риски, принять меры для их сокращения.
Техрегламентом предполагается две формы подтверждения соответствия: декларирование и сертификация. Выбор зависит от типа устройств. Списки изделий, подлежащих разным видам проверки соответствия, приведены в Приложении №3. Разрешительная документация оформляется на серийное производство (на период в 1-5 лет) или на разовую поставку продукции.
Какие товары проходят оценку по ТР ТС 032/2013?
Технический регламент 032/2013 применяется в отношении оборудования, которое работает в условиях избыточного давления. Под его положения попадают:
- сосуды для газов, сжиженных газов и паров;
- сосуды для жидкостей;
- котлы;
- трубопроводы;
- оборудование и арматура, выдерживающее высокое давление;
- предохранительные устройства;
- приборы безопасности;
- барокамеры.
Положения ТР ТС 032 не распространяются на товары, которые предназначаются специально для установки на транспортных средствах, для использования в атомной энергетике и оборонной отрасли, на сети газораспределения, на изделия медицинского назначения, высоковольтные устройства.
Нормативным актом предусмотрено две формы подтверждения соответствия подконтрольной продукции. Выбор определяется категорией, к которой относятся товары. Она зависит от максимального давления рабочей среды и вместимости изделий. Если продукция причисляется к 1 или 2 категории, требуется декларация, если к 3 или 4 – сертификат. Подтверждение соответствия проводится на срок до 5-ти лет.
Какое оборудование проходит оценку по ТР ТС 016/2011?
Технический регламент 016/2011 посвящен безопасности механизмов, которые функционируют на газообразном топливе. Обязательной оценке соответствия в рамках нормативного акта подлежат:
- газовые бытовые аппараты и приборы;
- газовые водонагреватели;
- отопительные котлы;
- горелки;
- регуляторы давления газа;
- устройства управления и регулирования, встраиваемые в оборудование.
Полный перечень подконтрольной продукции содержится в Приложении №1 к техническому регламенту. Положения нормативного акта не распространяются на изделия, работающие под избыточным давлением, и приборы, использующие газ в качестве моторного топлива.
В зависимости от вида товара (определяется моделью, мощностью, напряжением и другими параметрами) требуется сертификат или декларация. Сертификация серийного выпуска проводится на период до 5 лет, декларирование – до 3 лет. При проверке партии срок действия разрешительной документации не устанавливается.
Остались вопросы? Узнать подробнее об обязательной сертификации оборудования можно по ссылке https://rostestural.com/oborudovanie/.
Загрузка комментариев