Какое оборудование подлежит обязательной сертификации?

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Обязательная сертификация оборудования разного вида проводится по техническим регламентам 004/2011, 032/2013, 010/2011, 016/2011.


Какое оборудование подлежит обязательной сертификации?

Понятие «оборудование» объединяет широкое разнообразие технических средств, которые используются в быту, промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Законодательством ЕАЭС установлено, что приборы и механизмы должны не только выполнять заявленные производителем функции, но быть безопасными для человека и экологической обстановки. Поэтому товар обязательно проходит оценку соответствия перед выпуском в обращение в ЕАЭС.

Какие товары проходят оценку по ТР ТС 004/2011?

Технический регламент 004/2011 применяется по отношению к низковольтному оборудованию. К этой категории относятся технические средства, которые функционируют при напряжении электрического тока:

  • постоянного – от 75 до 1500 В;
  • переменного – от 50 до 1000 В.

В частности, положения ТР ТС 004/2011 распространяются на:

  • электрические аппараты и приборы для использования в быту;
  • кабели и провода;
  • компьютеры и подключаемую к ним технику;
  • выключатели;
  • электроинструмент;
  • аппараты для распределения электроэнергии, для управления электроустановками.

ТР ТС 004 не распространяется на изделия медицинского и военного назначения, на устройства, которые предназначены специально для использования на транспорте или в атомной энергетике.

ТР ТС предполагает две формы оценки соответствия подконтрольных товаров. Сертификация предусмотрена для той продукции, которая предназначается для использования в быту. Декларирование проводится в отношении оборудования, применяемого на производствах или на объектах общественного назначения.

Одновременно с ТР ТС 004/2011 применяется ТР ТС 020/2011, который устанавливает нормы электромагнитной совместимости приборов. Проверка в рамках этих регламентов проводится для серийного производства (на 1-5 лет) или для разовой поставки.

Какие товары проходят оценку по ТР ТС 010/2011?

Технический регламент 010/2011 распространяется на машины и оборудование, которые выпускаются в обращение в странах ЕАЭС. Под действие нормативного акта попадают следующие изделия.

  1. Механизмы и установки для различных отраслей промышленности.
  2. Сельскохозяйственные и самоходные машины.
  3. Грузоподъемные механизмы.
  4. Станки и устройства, которые используются для производства продуктов питания, косметики, фармацевтики.
  5. Велосипеды.
  6. Трубопроводная арматура.

Действие регламента 010 не распространяется на следующие исключения, упомянутые в ст. 1:

  • устройства, подключаемые к сетям связи;
  • медицинские изделия;
  • средства транспорта (наземного, наводного, воздушного);
  • продукция военного назначения;
  • аттракционы;
  • машины и механизмы, применяемые в сфере атомной энергетики;
  • буровые платформы;
  • сельскохозяйственные тракторы;
  • изделия, специально сконструированные для граждан с инвалидностью.

ТР ТС 010/2011 регламентирует весь жизненный цикл устройств: проектирование – производство – утилизация. Требования к параметрам безопасности изделий приведены в Приложениях №1 и 2 к нормативному акту. Установлено, что изготовители (проектировщики) обязаны определить и просчитать риски, принять меры для их сокращения.

Техрегламентом предполагается две формы подтверждения соответствия: декларирование и сертификация. Выбор зависит от типа устройств. Списки изделий, подлежащих разным видам проверки соответствия, приведены в Приложении №3. Разрешительная документация оформляется на серийное производство (на период в 1-5 лет) или на разовую поставку продукции.

Какие товары проходят оценку по ТР ТС 032/2013?

Технический регламент 032/2013 применяется в отношении оборудования, которое работает в условиях избыточного давления. Под его положения попадают:

  • сосуды для газов, сжиженных газов и паров;
  • сосуды для жидкостей;
  • котлы;
  • трубопроводы;
  • оборудование и арматура, выдерживающее высокое давление;
  • предохранительные устройства;
  • приборы безопасности;
  • барокамеры.

Положения ТР ТС 032 не распространяются на товары, которые предназначаются специально для установки на транспортных средствах, для использования в атомной энергетике и оборонной отрасли, на сети газораспределения, на изделия медицинского назначения, высоковольтные устройства.

Нормативным актом предусмотрено две формы подтверждения соответствия подконтрольной продукции. Выбор определяется категорией, к которой относятся товары. Она зависит от максимального давления рабочей среды и вместимости изделий. Если продукция причисляется к 1 или 2 категории, требуется декларация, если к 3 или 4 – сертификат. Подтверждение соответствия проводится на срок до 5-ти лет.

Какое оборудование проходит оценку по ТР ТС 016/2011?

Технический регламент 016/2011 посвящен безопасности механизмов, которые функционируют на газообразном топливе. Обязательной оценке соответствия в рамках нормативного акта подлежат:

  • газовые бытовые аппараты и приборы;
  • газовые водонагреватели;
  • отопительные котлы;
  • горелки;
  • регуляторы давления газа;
  • устройства управления и регулирования, встраиваемые в оборудование.

Полный перечень подконтрольной продукции содержится в Приложении №1 к техническому регламенту. Положения нормативного акта не распространяются на изделия, работающие под избыточным давлением, и приборы, использующие газ в качестве моторного топлива.

В зависимости от вида товара (определяется моделью, мощностью, напряжением и другими параметрами) требуется сертификат или декларация. Сертификация серийного выпуска проводится на период до 5 лет, декларирование – до 3 лет. При проверке партии срок действия разрешительной документации не устанавливается.

Остались вопросы? Узнать подробнее об обязательной сертификации оборудования можно по ссылке https://rostestural.com/oborudovanie/.

Да!
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