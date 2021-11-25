Ваш родственник трагически погиб, не оставив после себя завещания. Не пропустите срок вступления в наследство по закону, чтобы не лишиться наследства.

В статье расскажу, в течение какого срока необходимо обратиться к нотариусу с заявлением, какие имеются способы принятия наследства и подлежит ли восстановлению пропущенный срок.

Когда имущество наследуется по закону и в какой срок

Вопросы наследования по закону регулируются разделом 5 Гражданского кодекса РФ. Наследники призываются к наследованию по закону в порядке очередности/при наличии права на обязательную долю, если отсутствует:

Завещание.

Наследственный договор.

Под сроком для вступления в наследство по закону понимается период, в течение которого правопреемники могут реализовать свое право наследовать имущество/имущественные права и обязанности умершего.

Общий срок для принятия наследства — 6 месяцев со дня его открытия (с даты смерти наследодателя/объявления его умершим судом).

Помимо этого, выделяют также следующие сроки для:

Выдачи свидетельства о праве на наследство — документ выдается по запросу наследников в любой момент по окончании 6 месяцев со дня открытия наследства. Восстановления при его пропуске — иск подается в суд в 6-ти месячный срок с момента, когда наследник узнал или должен был узнать об открытии наследства либо после того, как причины пропуска этого срока отпали. Срок можно восстановить без суда при наличии письменного согласия всех принявших наследство правопреемников.

Подробнее в статье адвоката Сергея Ершова Какой срок вступления в наследство по закону РФ — самый подробный ответ

Когда общий срок вступления в наследство сдвигается

Базовый срок, установленный законодательством — полгода со дня открытия наследства. Однако при определенных обстоятельствах он может сдвигаться и в этом случае действуют «специальные» сроки:

При отказе от наследства другими наследниками — принятие наследства возможно в течение 6 месяцев с момента такого отказа. Если наследники признаны недостойными и отстранены от наследства — принять его необходимо до окончания 6 месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта об отстранении. При непринятии наследственной массы другим наследником — принять ее необходимо в 3-х месячный срок со дня окончания 6 месяцев со дня открытия наследства. Если в период оформления наследства наступила смерть правопреемника — следует успеть принять наследственное имущество до истечения 6 месяцев с момента смерти наследодателя. В случае, когда оставшаяся часть срока после смерти наследника менее 3 месяцев, срок может быть продлен (не более чем на 3 месяца). При наличии у наследодателя зачатого, но не родившегося на момент его смерти ребенка — заявление о принятии может быть подано его законным представителем не позднее 6 месяцев с момента его рождения. Если наследство принято фактически — заявление на выдачу свидетельства и подтверждающая его принятие в 6-ти месячный срок документация может быть подана нотариусу в любое время.

Обратите внимание, при отсутствии правопреемников предшествующих очередей, правила о вышеуказанных сроках не подлежат применению. Действует общий срок.

Что еще оказывает влияние на сроки

Выделяют следующие обстоятельства, влияющие на затягивание сроков:

Отклонение от общих сроков.

Необходимость получения дополнительных документов — например, подтверждающих родство, получение дубликатов, проведение оценки.

Направление нотариусом вызывающих сомнение документов на экспертизу (при наличии оснований).

Изменение круга наследников и соответственно перераспределение наследства между ними.

Рассмотрение спорных вопросов в суде — например, восстановление наследниками пропущенных сроков/защита прав в судебном порядке.

Каким образом исчисляются сроки по наследственному делу

Сроки принятия наследства определяются согласно общих положений о сроках. Однако имеются определенные нюансы исчисления, а именно:

Начало течения срока — следующий день после календарной даты, которой определено возникновение у наследника права на принятие наследства.

Окончание — в последний месяц законного срока в тот же день, которым определено его начало.

При отсутствии в выпадающем месяце такой даты — срок истекает в последний день такого месяца.

Последний день срока, являющийся нерабочим, переносится на следующий за ним рабочий день.

При направлении письменного заявления посредством почты в последний день срока до 24:00 — документ считается сданным в срок.

Выбор наследником даты обращения в нотариальную контору для принятия наследства сугубо индивидуален. Он вправе это сделать в любой момент до истечения законного срока.

Какие существуют способы принятия наследства

Принять наследство можно — ст. 1153 ГК РФ:

Юридически — подав нотариусу заявление до истечения 6 месяцев по месту открытия наследства. Фактически — совершив действия, свидетельствующие о принятии наследственной массы (вступив во владение/управление ею, приняв меры по ее сохранению, оплатив долги умершего и пр.). При этом обращение к нотариусу возможно в любое время. Однако не затягивайте, лучше подать заявление в пределах исковой давности.

Как и в какой срок можно получить документы о смерти

Для принятия наследства по закону вам потребуется получить свидетельство о смерти наследодателя. Сделать это возможно представив в ЗАГС:

Заявление о регистрации смерти (в том числе посредством сервиса Госуслуг) — не позже 3 дней с даты наступления смерти/обнаружения тела.

Справку о смерти, выданную медицинским учреждением/вступивший в законную силу судебный акт об установлении факта смерти или об объявлении гражданина умершим.

Срок выдачи свидетельства органами ЗАГСа по административному регламенту — 1 час.

Сколько займет по времени выдача дубликата свидетельства о смерти

При заведении наследственного дела по заявлению других правопреемников документ о смерти уже имеется у нотариуса и повторное его получение не требуется.

Если же свидетельство еще не представлено, но вы знаете, что оно было оформлено другими родственниками — обратитесь в ЗАГС за дубликатом:

На личном приеме — документ будет выдан в день обращения.

При направлении его почтой — в 30-ти дневный срок с момента получения вашего обращения.

В какой срок оформляется наследственное дело

При поступлении заявления от наследника нотариус совершает следующие действия — Приказ Минюста России № 78:

Регистрирует заявление в день его получения. Вносит в реестр наследственных дел сведения по наследственному делу — не позднее следующего рабочего дня после получения заявления. При недостаточности сведений о наследодателе вносит в реестр имеющуюся информацию, а недостающую — не позднее даты выдачи свидетельства о праве на наследство. Проверяет в единой информационной системе (ЕИС) данные об отсутствии завещания, оставленного наследодателем — не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем открытия наследственного дела.

Какой срок предусмотрен для получения свидетельства о праве на наследство

Свидетельство на наследство по закону выдается наследнику по его заявлению:

До истечения 6-ти месячного срока — при отсутствии иных наследников. Однако это является правом нотариуса, а не его обязанностью.

По окончании 6 месяцев с момента открытия наследства/оговоренных в законе специальных сроков (при их смещении).

Сроки выдачи свидетельства нотариусом могут быть отложены/приостановлены, если:

Имеется зачатый, но не родившийся наследник — срок откладывается до его рождения и предоставления данных о его рождении/отсутствии такого правопреемника. Пропущенный срок для принятия наследства восстанавливается в судебном порядке. Получено судебное уведомление об оспаривании права на наследство/его состава и пр. — до момента рассмотрения судом дела по существу. Требуются дополнительные данные для его выдачи — на срок не более 1 месяца. Документы направлены на экспертизу — но не более месяца. Имеется судебный акт — на период, указанный в нем.

Важно! Течение срока при этом начинается с даты вынесения нотариусом постановления о приостановлении/отложении выдачи документа.

Свидетельство о праве на наследство является бессрочным документом. Закон не ограничивает наследников определенным периодом его получения.

При выявлении после выдачи свидетельства иного имущества, не вошедшего в наследственную массу, вы можете в любой момент обратиться к нотариусу за выдачей вам дополнительного свидетельства.

С какого момента наследникам принадлежит право на наследство

Принятое наследство принадлежит правопреемникам с момента его открытия, а именно с даты:

Смерти наследодателя.

Вступления судебного решения в законную силу при объявлении наследодателя умершим/со дня смерти, указанного в судебном акте.

С этого момента наследники приобретают право владения и пользования таким имуществом. Распоряжаться же им они могут:

Движимое имущество — после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Транспортные средства/самоходная техника — после прохождения регистрации в ГИБДД/Гостехнадзоре.

Недвижимость — с момента государственной регистрации права собственности в ЕГРП.

Какой срок предусмотрен для переоформления имущественных прав

Регистрация права собственности на наследуемое имущество в соответствующем государственном органе является заключительной процедурой вступления в наследство.

В зависимости от вида наследственной массы обращайтесь в:

Росреестр/МФЦ для регистрации объектов недвижимости — срок ее проведения в Росреестре 3 рабочих дня с даты приема письменного заявления/1 рабочий день со дня поступления документа в электронном виде и 5 рабочих дней с даты подачи в МФЦ.

ГИБДД/Гостехнадзор — с момента выдачи свидетельства о праве на наследство нужно в течение 10 суток зарегистрировать транспорт. Постановка авто на учет займет буквально несколько часов, срок регистрации самоходки — не более 5 дней.

Банк для выдачи вкладов/денежных средств на текущих счетах умершего — в любой момент после получения свидетельства.

Совет директоров — для регистрации перехода прав на долю в АО после выдачи свидетельства.

ИФНС для регистрации доли в ООО и внесения изменений в ЕГРЮЛ — в течение 3 дней после получения согласия всех участников ООО.К регистратору общества для регистрации именных бездокументарных акций в реестре акционеров.

Нотариальную контору — если акции в документарной форме, нотариус совершает имеющую силу передаточной надписи отметку.

В какой срок можно обжаловать отказ нотариуса

Потенциальные наследники не согласные с совершенным нотариусом действием/отказом в его совершении могут обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Срок на обжалование начинает течь с момента, когда вам стало известно о совершении нотариального действия/получении письменного отказа в его совершении и составляет 10 дней — п. 2 ст. 310 ГПК РФ.

Как восстановить срок для принятия наследства

Если вы пропустили полугодовой срок для принятия наследства без уважительной на то причины, восстановить его в судебном порядке у вас не получится. В этом случае ваша доля будет перераспределена между оставшимися наследниками в равных долях.

При отсутствии иных правопреемников/отказе их от наследства — наследственная масса признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства/муниципалитета.

В случае пропуска срока для принятия наследства я все-таки рекомендую предпринять следующие действия:

Проверить сроки — возможно 6-ти месячный срок сдвигался по обстоятельствам, описанным мною выше. Привести доказательства фактического принятия наследства, обратившись к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства. А при его отказе — подать иск в суд о признании вас фактически принявшим наследство. Договоритесь со своевременно принявшими наследство наследниками — получите от них письменное согласие на включение вас в перечень правопреемников. Однако, если вы единственный наследник/согласие вами не получено, восстановление срока возможно только в суде. Восстановите пропущенный срок через суд — доказав уважительность причины его пропуска.

При восстановлении пропущенного срока в суде, судебный акт будет являться основанием для аннулирования ранее выданных нотариусом свидетельств и перераспределении наследственной массы между всеми наследниками.

В течение какого времени можно обратиться за восстановлением срока

Для восстановления пропущенного срока предусмотрен — ст. 1155 ГК РФ:

Досудебный порядок — письменное согласие всех принявших наследство наследников может быть получено в любое время. Судебный — обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока необходимо не позднее 6 месяцев с момента, как причины пропуска отпали.

Какой предусмотрен срок для рассмотрения наследственного спора в суде

Дела, вытекающие из наследственных споров, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции до окончания 2 месяцев со дня получения заявления судом — ст. 154 ГПК РФ.

В зависимости от сложности дела такой срок может быть продлен. Исходя из практики, такие дела длятся годами.

Какой предусмотрен срок исковой давности

Исковая давность по делам о восстановлении пропущенного срока составляет:

6 месяцев с момента отпадения причин пропуска такого срока.

Не ограничена — для обращения с иском о фактическом принятии наследства.

В отношении иных наследственных споров, связанных с принятием наследства, применяется общий срок исковой давности — 3 года с момента наступления юридически значимого события (например, даты смерти наследодателя/признания его умершим и пр.). Однако при этом он не может превышать 10 лет со дня нарушения права.

Что предпринять, если срок истекает

Если срок для принятия наследства почти истек, а обратиться лично к нотариусу/удостоверить свою подпись для отправки почтой вы уже не успеваете — направьте в его адрес почтовой связью заявление с простой подписью. Нотариус обязан принять его, а надлежащим образом оформленные документы вы можете дослать/сдать лично позднее.

При открытии наследственного дела в другом субъекте РФ вы можете направить заявление по e-mail — путем обращения к нотариусу в вашем регионе для изготовления им электронного образа заявления. В этот же день он перешлет его нотариусу по месту открытия наследства.

Однако электронные документы принимаются нотариусом при наличии подтвержденной квалифицированной электронной подписи удостоверившего их нотариуса.

Запомнить

Общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев. При определенных обстоятельствах базовый срок может смещаться — при отказе наследников от наследства/признании их недостойными/рождение зачатого при жизни наследодателя ребенка и пр. Наследство можно принять двумя способами — юридически и фактически. Восстановление пропущенного срока на принятие наследства возможно в судебном порядке при наличии уважительных причин. При этом следует обратиться в суд в течение полугода, когда отпали такие причины. Если вы его пропустили — он не подлежит восстановлению. Во внесудебном порядке восстановить его можно в любое время, имея на руках письменное согласие от всех принявших наследство правопреемников. Выдача свидетельств о праве на наследство возможна в любой момент (по окончании 6-ти месячного срока со дня открытия наследства) по заявлению наследника. При отсутствии иных наследников нотариус вправе выдать вам свидетельство, не дожидаясь окончания полугодового срока.

Приходилось ли вашим родственникам ранее вступать в наследство по закону? Успели ли они оформить в срок необходимую документацию?