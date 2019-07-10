Какую опасность несёт в себе пародонтит

<p>Пародонтит – это заболевание, которое всё чаще беспокоит людей современности. Недуг гораздо коварнее, чем многие предполагают. При этом лечение периодонтита в Москве более чем реально. К примеру, стоматологический центр SVSCenter предлагает высокотехнологичные методы борьбы с недугом, которые направлены на полную компенсацию опорно-удерживающей, пластической, а также трофической функции периодонта.</p>

<p>Лечение периодонтита временных зубов или лечение периодонтита 3 канального зуба цена может отличаться кардинально. Всё зависит от сложности и запущенности проблемы, а также прочих косвенных факторов, которые могут оказать воздействие на результат. При этом доверять стоит только проверенным стоматологическим центрам, которые могут обеспечить некоторые гарантии положительного результата. В этом случае экономия неуместна.</p>

<h1>Чем коварен пародонтит?</h1>

<p>Пародонтит так опасен потому, что на ранних стадиях болезнь сложно выявить. Обычно он протекает без выраженных болевых ощущений и довольно спокойно. Иногда неприятные симптомы беспокоят человека, но носят временный и слабо выраженный характер. Именно поэтому люди не спешат с визитом к стоматологу. В итоге болезнь годами не лечится. Именно поэтому часто к специалистам обращаются с запущенными формами.</p>

<p>Запускать болезнь действительно опасно. Воспалительный процесс в итоге разрушает ткани, а пародонтальные каналы становятся склонны к увеличению. Зубы перестают держаться в них и выпадают. Это касается даже здоровых, без кариеса и повреждений. В итоге может произойти полная потеря таковых. Лечение острого периодонтита займёт немало времени, именно поэтому к специалистам желательно обратиться незамедлительно.</p>

<h2>В каких случаях необходимо обратиться к врачу?</h2>

<p>Перечень потенциальных симптомов следующий:

<li>Во время чистки зубов десна начинают кровоточить;</li>

<li>во рту образуется неприятный запах. Он не исчезает после чистки зубов или в результате полоскания ротовой полости;</li>

<li>промежутки между зубами становятся больше;</li>

<li>отдельные участки десны приобретают ярко-красный оттенок;</li>

<li>между десной и зубом появляется некоторый промежуток, или «карман»;</li>

<li>эмаль становится более чувствительной к горячему или холодному;</li>

<li>визуально у основания зубы становятся тоньше;</li>

<li>на участках зуба, которые расположены ближе к десне, постоянно присутствует жёлтый налёт;</li>

<li>во время пережёвывания пищи или чистки зубов, присутствуют болевые ощущения.</li>

<p>Лечение периодонтита стоимость узнавайте у стоматолога. В любом случае, проблему нельзя игнорировать.</p>