Карантинные меры: каких изменений стоит ждать

Новое постановление Роспотребнадзора вводит ряд изменений, связанных с изоляций заболевших коронавирусом россиян. Недавно о том, что планируется ввести подобные изменения, сказал Владимир Путин, а теперь это подтвердил соответствующий нормативно-правовой акт.

Одно из нововведений, которые можно отнести к категории наиболее ожидаемых – отмена изоляции для тех граждан, которые были в контакте с заболевшим коронавирусом. В соответствии с принятым постановлением изолироваться должны будут исключительно те граждане, у которых есть симптомы болезни. Кроме того, контактным лицам рекомендуется пройти лабораторную диагностику даже в случае отсутствия симптомов.

Ранее НАША писала о том, как обстоит ситуация с короновирусом в Свердловской области и чего стоит ждать

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!