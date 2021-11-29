Каждый четвертый школьник в России подрабатывает

В России четверть школьников стараются самостоятельно заработать деньги, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного детской образовательной платформой Maximum Education, страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Большинство хотели бы быть блогерами и считают ведение блога легким заработком, не требующим образования и опыта. Но по факту «легкие деньги» не достаются почти никому, а среди самых популярных подработок по-прежнему репетиторство, работа официантом, курьером, продавцом и промоутером.
Подавляющее большинство подрабатывающих школьников (76%) объяснили желание работать стремлением стать самостоятельнее и независимее от родителей, начать зарабатывать собственные деньги, которыми они смогут распоряжаться по своему усмотрению. Чуть больше 40% хотели бы уже смолоду получить ценный жизненный опыт, который поможет им реализовать себя в будущем. Треть (33%) решили устроиться на работу, чтобы помочь родителям. Каждый пятый (20%) хочет купить дорогостоящий подарок близким. 5% хотят заработать на оплату образовательных курсов.
Свыше половины участников опроса (56%) хотели бы зарабатывать на блоге, а почти половина (49%) считают работу блогеров простым заработком, не требующим качественного образования и большого опыта (49%). Но, как показал опрос, из числа подрабатывающих школьников на собственном блоге не зарабатывает никто.
Относительное большинство опрошенных школьников (16%) зарабатывают в интернете: ведут социальные сети и занимаются копирайтингом. По 9% работают промоутерами и репетиторами. 7% подрабатывают продавцами в магазине, столько же — официантами. 6% занимаются программированием. 5% подрабатывают курьерами, еще 5% продают товары в соцсетях, 4% сидят с маленькими детьми, 2% рисуют иллюстрации для книг и сайтов.
Заметная доля опрошенных выбирала вариант «другое» и указывала в качестве своих занятий такие варианты, как таролог, уборщик, помощница в модельном агентстве, мастер ногтевого сервиса, помощник в типографии, киберспортсмен, заправщик на АЗС, детский аниматор, тайный покупатель и даже майнер.
Большинству из подрабатывающих школьников найти подработку помогли друзья (31%) и родители (29%). Свыше четверти (27%) нашли подработку самостоятельно через интернет, 4% прошли образовательные курсы и устроились на работу с их помощью, 2% — нашли сами по объявлению на улице. Оставшиеся 7% выбирали вариант ответа “другое”. Одна из участниц опроса, к примеру, создала паблик в социальной сети, с помощью которого она зарабатывает на перепродаже игрушек.
Подработка большинства школьников не занимает много времени. Почти половина участников опроса (47%) тратят на нее до 5 часов в неделю. Каждый пятый (20%) — от 5 до 10 часов в неделю. Каждый шестой (16%) — от 20 часов в неделю. Каждый девятый (11%) — от 10 до 15 часов. И 6% — от 15 до 20 часов.
Как следствие, почти половина детей утверждали, что подработка (49%) не мешает им учиться. В то же время каждый третий (33%) отмечал, что работа иногда мешает учебе, но отказываться от подработки он не собирается.
Доход большинства участников опроса (41%) от подработки не превышает 5 тыс. рублей в месяц. От 5 до 10 тыс. рублей зарабатывает каждый шестой (18%). 10-15 тыс. рублей — каждый пятый. 15-20 тыс. рублей — 7%. Свыше 20 тыс. рублей зарабатывает каждый восьмой подрабатывающий школьник (13%).
Вне зависимости от имеющейся подработки российские дети склонны откладывать деньги: о наличии накоплений сообщили более двух третей опрошенных школьников (69%). Подрабатывающие школьники говорили о том, что у них есть сбережения предсказуемо чаще, чем не подрабатывающие (84% против 64%).
Как показал анализ результатов опроса, уровень дохода респондентов коррелирует с количеством времени, которое они тратят на подработку. От 20 тыс. рублей зарабатывают дети, указавшие, что подрабатывают официантом, заправщиком на АЗС, продавцом в магазине и SMM / копирайтингом в интернете. Подавляющее большинство из них работают от 20 часов в неделю. До 5 тыс. рублей зарабатывают преимущественно те, кто тратит на подработку до 5 часов в неделю.
Родители большинства опрошенных школьников (82%) положительно относятся к подработке своих детей, утверждают дети. При этом у каждого девятого респондента (11%) родители не в курсе, что их ребенок подрабатывает.
Параллельный опрос родителей школьников показал, что подработкам детей положительно относятся положительно 93% респондентов. 77% родителей хотели бы, чтобы их ребенок подрабатывал, против высказались лишь 23% опрошенных. 66% опрошенных родителей считают, что подработка не мешает учебе ребенка. Почти половина опрошенных родителей (44%) уверены, что ребенку можно начинать подрабатывать с 14 лет. Чуть больше четверти (27%) — с 16 лет, 13% — с 15 лет, 6% — с 17 лет. Только каждый десятый родитель считает, что пока ребенок не достиг совершеннолетия, ему лучше не думать о работе.
— Стремление к независимости в подростковом возрасте — естественное явление. Современные подростки стараются не только отстаивать право на самостоятельное принятие решений, но и как можно раньше обрести финансовую независимость. Это стало естественным, по мере того как развитие интернета дало дополнительные возможности для заработка: ведение социальных сетей, написание текстов, продажа поделок в соцсетях, интернет-игры и т.д. У таких профессий возрастной порог входа ниже, чем во многих других, а занятие тем же копирайтингом можно успешно совмещать с учебой. Таким образом, дети фактически монетизируют свои хобби. Отчасти поэтому родители спокойно относятся к тому, что их дети подрабатывают. Польза подработки заключается еще и в том, что ребенок осознает, что деньги — это результат труда. Он начинает понимать их ценность и ценность труда своих родителей, стремится осознанно относиться к личным и семейным тратам, таким образом, постигая азы финансовой грамотности. Чем раньше ребенок научится разумно управлять своими сбережениями, тем проще ему будет во взрослой жизни грамотно распоряжаться финансами, — отмечает директор блока маркет-менеджмента, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
- *В опросе приняли участие 1217 школьников 5-11 классов и 1502 респондента — родителей школьников 5-11 классов из всех федеральных округов с 1 по 15 ноября 2021 года.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Загрузка комментариев