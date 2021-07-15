Клиентам банка «Открытие» «Росгосстрах Жизнь» предлагает заработать на главных постпандемийных трендах

Всемирный переход в онлайн, преображение ритейла, удаленку, 5G-интернет и даже новую администрацию США «упаковали» в стратегии классических ИСЖ сроком на 3,5 и 7 лет, а также в 5-летние ИСЖ «Страйк» с регулярными взносами.
Новые стратегии ИСЖ — это четыре сверхактуальных тренда, которые дадут возможность клиентам получить максимум от вложений в рынки ценных бумаг.
Стратегия «Западная экономика» дает возможность получить доход от роста акций американских компаний, которые окажутся под прямым положительным влиянием политики новой администрации США в ближайшие годы. Так, например, меры по борьбе с загрязнением окружающей среды указывают на поддержку «зеленой» энергетики и производства электромобилей, а увеличение пособий по безработице и зарплат — на рост продаж ритейлеров. Именно поэтому в корзине стратегии бумаги Apple, Tesla, General Motors, Amazon и другие.
Стратегия «Всемирные телекомы» включает в себя акции компаний с потенциалом к росту на фоне онлайн-трансформации общества и распространения сетей 5G. Все это приведет к увеличению количества используемых человеком электронных устройств и требует очень хорошего интернет-соединения. Потому в корзине стратегии бумаги Qualcomm, Lenovo group, Tele2, Telefonica SA.
Стратегия «Современные тренды» — это 10 компаний, которые отвечают главным вызовам новой реальности, как бытовым, так и экономическим. COVID-19 заставил всех чаще беспокоиться о здоровье (как о своем собственном, там и близких), вести здоровый образ жизни и больше заниматься спортом (в том числе дома), работать на удаленке через облачные сервисы и предъявлять повышенные требования к устойчивости компаний. Потому в корзину вошли компании из сферы электронной коммерции (например, Shopify и Amazon), информационных технологий (SAP), медицинских технологий (Philips) и спорттоваров и оборудования (Shimano).
Стратегия «Потребительский ритейл» позволит сыграть на росте компаний — лидеров сектора потребительских товаров и услуг повседневного спроса, выигрывающих от текущих и перспективных трендов и условий мирового рынка потребления. Состав корзины: Walmart, Tesco, McDonald’s, Kraft Heinz Company.
— Мы видим сохраняющийся интерес клиентов к инвестиционным решениям. Руководствуясь потребностями клиентов, мы полностью обновили набор стратегий ИСЖ в банке «Открытие» и предлагаем те, которые объединяют перспективные активы, возможность ежегодного получения дохода и полную защиту капитала инвестора, — отмечает заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко.
— Мы проанализировали и выбрали главные постпандемийные тренды, проанализировали все отрасли, чтобы наполнить корзины новых стратегий самыми многообещающими компаниями. Абсолютно все бумаги имеют максимум рекомендаций «покупать» от крупнейших инвестиционных домов, банков и аналитиков, а у части из них нет ни одной рекомендации «продавать». И традиционно мы предлагаем своим клиентам не только то, что уже сейчас растет в цене, но и то, что будет расти в перспективе, — говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.
Договор со стратегией «Западная экономика» можно заключить в виде «классического» ИСЖ на 3 и 5 лет в рублях\долларах США с выплатой дохода ежегодно или в конце срока. Также «Западная экономика» доступна для покупателей «ИСЖ в рассрочку» — продукт «Страйк» с регулярными взносами. Срок — 5 лет, валюта — рубли.
Договор со стратегией «Всемирные телекомы» — в виде купонного ИСЖ на 5 и 7 лет в рублях и долларах США с ежегодной выплатой дохода. Также «Западная экономика» доступна для покупателей «ИСЖ в рассрочку» — продукт «Страйк» с регулярными взносами. Срок — 5 лет, валюта — рубли.
Договор ИСЖ со стратегией «Современные тренды» можно заключить на 7 лет в рублях и долларах США. Выплата дохода производится ежегодно.
Договор ИСЖ со стратегией «Потребительский ритейл» можно заключить на 3 года в рублях с ежегодной выплатой дохода.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru
- ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru
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