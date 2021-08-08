Клиенты группы «Открытие» получили новые возможности для комфортного инвестирования

Теперь инвесторы смогут увидеть доходность по инструментам в своем портфеле с момента их приобретения, а также получить полную информацию об операциях с паями фондов в режиме реального времени. Для клиентов брокера в мобильном приложении «Открытие Брокер» реализован новый механизм подачи поручений на участие в IPO, стакан заявок на Санкт-Петербургской бирже и прогнозов аналитиков от Tip Ranks по иностранным эмитентам.
Клиенты УК «Открытие», отдавшие средства в доверительное управление профессионалам, почувствуют максимальную причастность к тому, что происходит с их активами. Это стало возможным благодаря реализации обновлений личного кабинета на сайте УК «Открытие» (https://clients.open-am.ru/).
Теперь клиенты компании увидят доходность по каждому продукту с момента его приобретения. Ориентируясь на полученные данные, инвесторы смогут оценить эффективность работы профессиональных управляющих.
Также в личном кабинете появилось отображение полученных купонов и дивидендов по стратегиям ДУ, что повысит прозрачность процедуры доверительного управления. Информация поможет клиенту принять решение по последующему реинвестированию полученных доходов.
Кроме того, компания раскрыла подробную историю операций с паями паевых инвестиционных фондов (приобретение, погашение) с указанием времени их совершения. История доступна в разделе личного кабинета «Операции». Ознакомиться можно и с деталями по сделкам (скидка, надбавка, налог). Обновление сделает процесс инвестирования еще более понятным и доступным.
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:
— В последнее время всё чаще клиенты, предпочитающие, чтобы их активами управляли профессионалы, вместе с тем хотят видеть полную картину происходящего и наблюдать за результатами в режиме реального времени. Мы поддерживаем такую вовлеченность и уверены, что клиенты оценят реализованные нами обновления, направленные на повышение прозрачности процесса инвестирования.
Клиенты брокера, безусловно, высоко оценят новый механизм подачи заявок на участие в IPO через мобильное приложение «Открытие Брокер». Теперь для участия в размещении достаточно перейти в stories в мобильном приложении и выбрать «IPO», далее нажать на кнопку «Участвовать», ввести желаемые параметры заявки и подписать поручение по СМС. Новый модуль уже успел показать себя на практике во время первичного размещения бумаг сети клиник ЕМС, в котором Группа «Открытие» выступала в качестве соорганизатора — за счет внедрения этой инновации удалось снизить порог входа до 5 тысяч рублей для клиентов брокера и увеличить количество участников IPO.
Еще одним важным обновлением для мобильной версии торгового приложения «Открытие Брокер» стал доступ к биржевому стакану на Санкт-Петербургской бирже с отображением актуальных заявок на покупку или продажу. Анализ стакана позволит точно оценить спрос, предложение и наиболее ликвидные ценовые уровни. Биржевой стакан доступен из карточки инструментов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже.
Выделяя в числе приоритетов доступ своих клиентов к качественной аналитике, «Открытие Брокер» реализовал в последних версиях мобильного приложения прогнозы аналитического сервиса Tip Ranks по иностранным эмитентам — прогнозы экспертов помогут создать объективную картину, необходимую для принятия решений о покупке или продаже бумаг.
Кристина Коваленко, заместитель генерального директора по ИТ и цифровому бизнесу «Открытие Брокер»:
— Современный брокерский бизнес тесно связан с высокими технологиями и цифровизацией — для нас стратегически важно предоставить нашим клиентам возможность использовать самые передовые разработки. Инвестирование все больше уходит в онлайн, и создание полноценных условий торговли на платформах для мобильных устройств сегодня — приоритетная задача, решение которой позволит нашим клиентам существенно повысить эффективность работы на бирже. Разумеется, это не последние внедрения, и до конца года мы намерены представить несколько серьезных обновлений функционала.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
- Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
- Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен.
- При выводе Активов из доверительного управления в «период охлаждения» Доверительный управляющий предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС «период охлаждения» отсутствует.
- В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ.
- До заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).
- Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.
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