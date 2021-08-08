Клиенты группы «Открытие» получили новые возможности для комфортного инвестирования

Теперь инвесторы смогут увидеть доходность по инструментам в своем портфеле с момента их приобретения, а также получить полную информацию об операциях с паями фондов в режиме реального времени. Для клиентов брокера в мобильном приложении «Открытие Брокер» реализован новый механизм подачи поручений на участие в IPO, стакан заявок на Санкт-Петербургской бирже и прогнозов аналитиков от Tip Ranks по иностранным эмитентам.

Клиенты УК «Открытие», отдавшие средства в доверительное управление профессионалам, почувствуют максимальную причастность к тому, что происходит с их активами. Это стало возможным благодаря реализации обновлений личного кабинета на сайте УК «Открытие» (https://clients.open-am.ru/).

Теперь клиенты компании увидят доходность по каждому продукту с момента его приобретения. Ориентируясь на полученные данные, инвесторы смогут оценить эффективность работы профессиональных управляющих.

Также в личном кабинете появилось отображение полученных купонов и дивидендов по стратегиям ДУ, что повысит прозрачность процедуры доверительного управления. Информация поможет клиенту принять решение по последующему реинвестированию полученных доходов.

Кроме того, компания раскрыла подробную историю операций с паями паевых инвестиционных фондов (приобретение, погашение) с указанием времени их совершения. История доступна в разделе личного кабинета «Операции». Ознакомиться можно и с деталями по сделкам (скидка, надбавка, налог). Обновление сделает процесс инвестирования еще более понятным и доступным.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

— В последнее время всё чаще клиенты, предпочитающие, чтобы их активами управляли профессионалы, вместе с тем хотят видеть полную картину происходящего и наблюдать за результатами в режиме реального времени. Мы поддерживаем такую вовлеченность и уверены, что клиенты оценят реализованные нами обновления, направленные на повышение прозрачности процесса инвестирования.

Клиенты брокера, безусловно, высоко оценят новый механизм подачи заявок на участие в IPO через мобильное приложение «Открытие Брокер». Теперь для участия в размещении достаточно перейти в stories в мобильном приложении и выбрать «IPO», далее нажать на кнопку «Участвовать», ввести желаемые параметры заявки и подписать поручение по СМС. Новый модуль уже успел показать себя на практике во время первичного размещения бумаг сети клиник ЕМС, в котором Группа «Открытие» выступала в качестве соорганизатора — за счет внедрения этой инновации удалось снизить порог входа до 5 тысяч рублей для клиентов брокера и увеличить количество участников IPO.

Еще одним важным обновлением для мобильной версии торгового приложения «Открытие Брокер» стал доступ к биржевому стакану на Санкт-Петербургской бирже с отображением актуальных заявок на покупку или продажу. Анализ стакана позволит точно оценить спрос, предложение и наиболее ликвидные ценовые уровни. Биржевой стакан доступен из карточки инструментов, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже.

Выделяя в числе приоритетов доступ своих клиентов к качественной аналитике, «Открытие Брокер» реализовал в последних версиях мобильного приложения прогнозы аналитического сервиса Tip Ranks по иностранным эмитентам — прогнозы экспертов помогут создать объективную картину, необходимую для принятия решений о покупке или продаже бумаг.

Кристина Коваленко, заместитель генерального директора по ИТ и цифровому бизнесу «Открытие Брокер»:

— Современный брокерский бизнес тесно связан с высокими технологиями и цифровизацией — для нас стратегически важно предоставить нашим клиентам возможность использовать самые передовые разработки. Инвестирование все больше уходит в онлайн, и создание полноценных условий торговли на платформах для мобильных устройств сегодня — приоритетная задача, решение которой позволит нашим клиентам существенно повысить эффективность работы на бирже. Разумеется, это не последние внедрения, и до конца года мы намерены представить несколько серьезных обновлений функционала.