Клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить продукты «Открытие Инвестиции»

Теперь клиенты ТКБ/ИТБ смогут оформить стратегии доверительного управления УК «Открытие» ИИС Облигации, ИИС Акции, ИИС Сбалансированный.

Стратегии разработаны таким образом, чтобы покрыть основные потребности инвесторов.

Так, если клиент толерантен к риску и рассчитывает на существенную потенциальную доходность на длинном горизонте, лучшим решением для него будет оформить ИИС Акции. По мнению управляющих УК «Открытие», сейчас наиболее подходящий момент для вложений в российский рынок акций, так как большинство бумаг стоят очень дешево относительно предполагаемых будущих финансовых результатов.

Если клиент планирует обогнать инфляцию, но при этом хочет сократить риск – ему стоит обратить внимание на ИИС Сбалансированный, в состав которой входят как акции, так и облигации.

Клиентам, которые подходят к инвестициям более осторожно, но при этом стремятся заработать больше, чем по депозиту, подойдет ИИС Облигации.

В состав каждой стратегии входит одноименный открытый паевой фонд, представляющий собой готовый портфель под ежедневным управлением профессионалов.

Основные преимущества ИИС УК «Открытие»:

· низкий порог входа (от 10 000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;

· налоговый вычет от государства до 52 тыс. рублей в год на сумму инвестиций до 400 тыс. рублей или освобождение от уплаты налогов с прибыли с суммы инвестиций до 1 млн рублей в год;

· упрощенная схема получения налогового вычета. Теперь клиент может получить налоговый вычет дистанционно без необходимости посещения налоговой (отправку документов в ФНС осуществляет УК);

· наличие периода охлаждения в течение 14 календарных дней, когда клиент в случае изменения личных обстоятельств может пересмотреть свое решение об оформлении стратегии без каких-либо потерь;

· возможность в течение всего срока инвестирования переходить из одной стратегии в другую или иметь несколько стратегий в рамках одного счета ИИС. При этом инвестор имеет право выйти из стратегии в любой момент без каких-либо дополнительных комиссий. (Важно помнить, что налоговый вычет возможно получить только при инвестировании на срок от трех лет).

Чтобы открыть стратегии ИИС УК «Открытие», клиентам ТКБ/ИТБ необходимо обратиться в любое из отделений банков.

Сардор Насиров, директор департамента развития продаж «Открытие Инвестиции»:

«Для нас сотрудничество с ведущими игроками финансового рынка принципиально важно. Такое взаимодействие отвечает современным реалиям, когда инвестор всё чаще пользуется широким спектром финансовых услуг, не ограничиваясь одним продуктом. Теперь и клиенты ТКБ/ИТБ смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов и стратегий доверительного управления УК «Открытие», тем самым повышая эффективность вложенных средств и потенциальную доходность. Мы благодарим ТКБ/ИТБ за интерес к нашей продуктовой линейке и надеемся, что в будущем сможем укрепить наше взаимодействие».

Роман Жуков, руководитель розничного блока ТКБ:

«Мы последовательно расширяем возможности эффективного управления своими финансами для наших клиентов. Партнерство с УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), одним из лидеров рынка управления активами, – еще один логичный шаг в этом направлении. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят новые возможности повышения своего благосостояния».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» информирует о возможном наличии и об общем характере и (или) источниках конфликта интересов. Конфликт интересов возникает в случае:

1. совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами (участниками группы лиц) Доверительного управляющего (далее — участник группы);

2. участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им услуг;

3. участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценных бумаги или иные финансовые инструменты.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий руководствуется интересами Клиентов.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению декларациями о рисках, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».