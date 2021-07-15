Клиенты ВТБ копят на семейный отпуск в среднем 185 тыс. рублей

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ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты при открытии накопительного счета «Копилка».

Всего на отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 млрд рублей, в среднем рассчитывая потратить на семейный отдых 185 тыс. рублей.

– Мы фиксируем тренд на повышение финансовой грамотности клиентов, которые предпочитают заранее откладывать средства на отдых и размещать их в сберегательные инструменты. С учетом изменяющейся эпидемиологической ситуации сегодня особенно актуальны продукты с возможностью гибкого управления финансами, которые позволяют использовать накопленные средства в подходящий момент и не терять доходность. Наш сервис позволяет клиентам рассчитать, сколько средств нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь поставленной цели накоплений. А для новых владельцев счета «Копилка» банк повысил ставку до 7% годовых с учетом подключения опции «Сбережения», чтобы процесс накоплений шел еще быстрее–комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

Всего владельцы «Копилки», установившие в ВТБ Онлайн цель для накопления, планируют накопить более 42 млрд рублей в рамках всех доступных категорий и уже разместили на таких счетах свыше 1,3 млрд рублей.


Больше всего денег клиенты намерены направить на покупку жилья или на первоначальный взнос по ипотеке – в среднем 1,2 млн рублей. Всего на приобретение недвижимости пользователи сервиса планируют накопить почти 15 млрд рублей, из которых свыше 300 млн рублей уже лежат на счетах.

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