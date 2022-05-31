Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут покупать турецкую лиру, казахстанский тенге и белорусский рубль напрямую на Московской бирже

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ВТБ Мои Инвестиции расширили перечень валют, доступных к приобретению напрямую на бирже. Теперь клиенты ВТБ смогут покупать и продавать на валютном рынке Московской биржи турецкую лиру, казахстанский тенге и белорусский рубль за российские рубли. Расширение перечня инструментов сделает операции с валютами более выгодными и увеличит перечень инвестиционных возможностей для клиентов банка.

Обмен валюты напрямую на Московской бирже является более выгодным и доступен онлайн в один клик через мобильное приложение и универсальную веб-версию ВТБ Мои Инвестиции.


Команда ВТБ Мои Инвестиции активно работает над обновлением и оптимизацией работы приложения. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы.


Инструкции для работы с универсальным приложением, которое работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений, для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.


Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российских магазинах приложений RuStore и NashStore.

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