Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут покупать турецкую лиру, казахстанский тенге и белорусский рубль напрямую на Московской бирже

Обмен валюты напрямую на Московской бирже является более выгодным и доступен онлайн в один клик через мобильное приложение и универсальную веб-версию ВТБ Мои Инвестиции.

Команда ВТБ Мои Инвестиции активно работает над обновлением и оптимизацией работы приложения. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы.

Инструкции для работы с универсальным приложением, которое работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений, для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российских магазинах приложений RuStore и NashStore.