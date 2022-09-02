Клиенты ВТБ на треть увеличили объем p2p-переводов

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За восемь месяцев клиенты ВТБ совершили 270 млн Р2Р-переводов, что на треть превышает значение за аналогичный период прошлого года. После резкого сокращения объемов транзакций весной сегодня активность клиентов уже вышла на уровень начала года и даже превысила его. В целом p2p-переводы в ВТБ совершает каждый третий клиент.

В августе клиенты ВТБ совершили более 36 млн транзакций более чем на 237 млн рублей, что на четверть выше показателей начала года. Средний чек по ним вырос на 7%, до 6,5 тысяч рублей. В структуре p2p-переводов на СБП приходится 71%, доля карточных переводов составляет 22%, остальная часть относится к операциям внутри ВТБ.


Существенный рост денежных переводов произошел на фоне расширения функционала Системы быстрых платежей. За восемь месяцев клиенты ВТБ провели через СБП 185 млн переводов на сумму более 1 трлн рублей, что на 55% превышает объем операций в январе-августе прошлого года.


«После ухода международных платежных систем объем транзакций перераспределился в пользу сервисов СБП. Сначала в повседневную жизнь клиентов вошли переводы по номеру телефона, сейчас актуальным трендом стало пополнение со своего счета в другом банке через СБП и без каких-либо реквизитов. Наличие простой и надежной альтернативы для перевода денег позволило рынку восстановиться и возобновить рост. В этом году мы прогнозируем увеличение объемов переводов в России на четверть. Высокий потенциал мы видим также у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций», – прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.


ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей.

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