Клиенты ВТБ на треть увеличили суммы пенсионных взносов через Мультибонус

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В 2021 году количество взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд, через программу лояльности Мультибонус достигло 13,5 тысяч, что на 23% больше, чем в 2020 году. Сумма взносов за год выросла на 31% и составила почти 30 млн рублей.

Направить на увеличение пенсионного капитала средства, накопленные при оплате покупок картой в рамках программы лояльности, можно на сайте или в приложении Мультибонус ВТБ. Для этого необходимо перейти в раздел «Пенсионный фонд» и выбрать сертификат интересующего номинала. После оформления заявки сумма взноса поступает на счет клиента в ВТБ Пенсионный фонд.

«Только за прошедший январь объем взносов в ВТБ Пенсионный фонд по НПО через Мультибонус превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 60%, а их количество выросло на треть. Вместе с Мультибонусом мы создали качественный, простой и удобный сервис, позволяющий клиентам ВТБ и Почта Банка сделать вклад в обеспечение своего финансового комфорта и благополучия. Мы развиваем дистанционные каналы на всех этапах клиентского пути, увеличивая долю присутствия в цифровых сервисах и мобильном банкинге», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

«Мы видим, что спрос на инвестиционные пенсионные программы с каждым годом растет. И Мультибонус позволяет позаботиться о будущем, не отвлекая средства из семейного бюджета: достаточно просто расплачиваться картой ВТБ за покупки и услуги, а накопленные бонусы направлять на пенсионные накопления. Причем сделать это можно буквально в несколько кликов в мобильном приложении или на сайте Мультибонус, предварительно заключив договор с ВТБ Пенсионный фонд», - отмечает Роман Синенко, руководитель программы лояльности Мультибонус ВТБ.

Мультибонус объединяет программы лояльности ВТБ и Почта Банка и позволяет получать вознаграждения за покупки по картам этих кредитных организаций и обменивать их на услуги, товары, развлечения и путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru и в мобильном приложении. Для клиентов также предусмотрена возможность пополнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с ВТБ Пенсионный фонд.

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