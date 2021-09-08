Клиенты ВТБ Онлайн смогут контролировать свои пенсионные счета

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В ВТБ Онлайн появилась новая опция для клиентов ВТБ Пенсионный фонд и банка ВТБ, которая позволяет отправлять заявление на открытие нового пенсионного счета и контролировать его состояние.   

В приложении теперь доступен раздел, в котором можно посмотреть состояние пенсионных счетов накопительной пенсии в рамках программы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а также индивидуальных счетов по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).


«Оперативный доступ к состоянию пенсионных счетов позволит клиентам ВТБ консолидировать информацию, которая касается их финансового статуса, планировать будущее и эффективнее распределять доходы. Такой функционал будет надежным помощником для клиентов, которым важны безопасность и удобное финансовое планирование», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.


«Потребности и комфорт клиентов являются для нас приоритетными. Мы рады, что можем сегодня предоставить им возможность контролировать свои пенсионные счета, открытые в периметре Группы ВТБ, в режиме «одного окна». В ближайшее время наши клиенты смогут также пополнять свои пенсионные счета через ВТБ Онлайн», — сказала гендиректор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.


Клиенты ВТБ, которые еще не успели открыть пенсионный счет в НПФ ВТБ, могут сделать это в любое удобное время в режиме онлайн. В разделе «Услуги» внутри кнопки «Пенсия» можно ознакомиться с его преимуществами, информацией о доходности, условиями договора и порядком оформления, внести дополнительные сведения о себе и первый пенсионный взнос в размере от 10 тысяч рублей.


На главном экране ВТБ Онлайн у клиентов, которые имеют пенсионные счета в НПФ ВТБ, появится раздел «Пенсионные накопления» с действующими счетами. Клиент сможет перейти на страницу счета, чтобы посмотреть детальную информацию о нем.

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