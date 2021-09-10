Клиенты ВТБ Онлайн смогут просматривать уведомления в дополненной реальности

Просмотр уведомлений в дополненной реальности доступен пользователям мобильного приложения на iOS в версии 15.15 и выше, на Android новая функция появится в сентябре*. Чтобы воспользоваться новой функцией на платформе iOS, клиенту нужно перейти в ленту уведомлений и выбрать соответствующий пункт в меню, а затем - отсканировать карту ВТБ. При горизонтальном расположении карты отобразится информация по доступным средствам и количеству накопленных бонусов по программе «Мультибонус», при вертикальном — лента уведомлений.

Пролистывание ленты уведомлений и переключение между фильтрами осуществляется при наклоне карты или по касанию на экран.

Тестирование технологии дополненной реальности (AR - augmented reality) будет проходить до декабря 2021 года, после этого будет принято решение о ее масштабировании в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

«Мы активно внедряем новые перспективные технологии в работу приложения: в начале года запустили голосового ассистента, а сейчас начинаем тестировать технологию дополненной реальности в ленте уведомлений. Это поможет нам понять работоспособность технологии и позволит в дальнейшем эффективнее решать клиентские вопросы: например, создавать более быстрые и удобные сценарии переводов и платежей, помогать найти ближайшее отделение банка или банкомат и многое другое. При разработке новых функций на основе этой технологии мы будем ориентироваться на обратную связь от клиентов и учитывать их предложения по работе сервиса», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

На платформе Android для запуска уведомлений в дополненной реальности не требуется карта: после перехода в режим камеры клиенту необходимо выбрать, где на плоскости разместить ленту уведомлений. Пролистывание ленты уведомлений и переключение между фильтрами осуществляется по касанию на экран смартфона.

ВТБ активно внедряет современные технологии в работу банка, в том числе первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса «VR-ипотека» в конце 2019 года.

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* Функция доступна на платформе Android при наличии поддержки ARCore, на платформе iOS — при наличии версий операционной системы от 14 и выше.