Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт

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Функционал доступен для пользователей iOS и Android.

ВТБ внедрил опцию бесконтактного снятия наличных с цифровых дебетовых и кредитных карт по QR-коду в банкоматах. Вся операция проводится в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без касания экрана банкомата. Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиенту достаточно отсканировать QR-код на главном экране банкомата ВТБ. Сделать это можно через камеру телефона, приложение ВТБ Онлайн или стороннее приложение для распознавания QR-кодов. Затем необходимо выбрать цифровую карту и указать сумму операции. Выдача наличных произойдет после ввода проверочного кода, а чек сохранится в истории приложения.

– Мы заботимся о безопасности своих клиентов и в разгар новой волны пандемии внедряем дополнительную возможность снимать наличные в банкоматах бесконтактно. Наша стратегическая задача – на постоянной основе упрощать проведение операций в устройствах самообслуживания и минимизировать использование пластиковых карт. Снятие наличных по цифровым картам – это простой и удобный способ минимизировать лишние контакты и одновременно позаботиться о защите окружающей среды, что отвечает нашей ESG-стратегии, – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

Первоначально денежные средства можно было снять лишь с мастер-счетов через пункт меню «Услуги без карты». Затем QR-код для удобства клиентов был выведен на основной экран, и для пользователей мобильных устройств на базе IOS появилась возможность снятия наличных с цифровых дебетовых и кредитных карт. Теперь всё это стало доступно и пользователям смартфонов на базе Android.

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