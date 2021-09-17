Клиенты ВТБ смогут открыть обезличенные металлические счета в ВТБ Онлайн

Владельцем обезличенного металлического счета может стать любой клиент ВТБ. Для этого необходимо в личном кабинете интернет-банка или мобильного приложения зайти в подраздел «Металлические счета» раздела «Продукты и услуги» и выбрать металл, в котором открывается счет. К открытию доступны счета в золоте, палладии, платине и серебре.

Держателю продукта доступны все преимущества сбережений в драгоценных металлах, в том числе возможность получения доходности за счет роста стоимости металлов и независимость от курса валют. При этом отсутствуют расходы на приобретение и хранение физических объемов металла, их сохранность и транспортировку. Вложения в металлические счета, как и прочие вложения в металлы, не включены в систему государственного страхования вкладов.

«Инвестиции в обезличенные драгоценные металлы – хорошая основа для долгосрочного вложения средств, позволяющая диверсифицировать портфель сбережений за счет надежного и доходного инструмента. В последние несколько лет стоимость драгоценных металлов демонстрировала устойчивый рост: только с начала 2018 года цена палладия увеличилась почти вдвое, золота – на 60%, серебра - почти на 70%. В соответствии со стратегией ВТБ по переводу ключевых продуктов в онлайн-формат мы запустили возможность открытия и управления обезличенными металлическими счетами в ВТБ Онлайн – как в интернет-банке, так и в мобильном приложении», - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.