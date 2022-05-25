Клиенты ВТБ смогут пополнять баланс телефона сотовых операторов Таджикистана

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51236

ВТБ расширяет число поставщиков своих услуг. Теперь пользователи ВТБ Онлайн смогут пополнять баланс телефона ведущих национальных операторов Таджикистана – Babilon-Mobile и Tcell. Операции проводятся без комиссии.

Для оплаты услуг связи клиентам необходимо открыть мобильное приложение либо интернет-банк ВТБ Онлайн, перейти в раздел «Платежи» и добавить в поиск название оператора. Затем потребуется ввести сумму пополнения и номер телефона. Деньги поступят на счет мобильного мгновенно и без комиссии.


«Рост числа услуг, которые можно оплатить онлайн, сегодня неотъемлемая часть развития цифрового банкинга ВТБ. За последние полгода мы значительно расширили перечень партнеров-получателей платежей, теперь их более 40 тысяч. Удалось подключить агрегаторов в городах России, а также выйти за пределы страны, подписав соглашение с ведущими операторами Таджикистана. Теперь клиенты ВТБ могут пополнять телефон, привязанный к их национальным операторам, а также оплачивать иные счета или проводить переводы родственникам из России в Таджикистан через баланс сотовой связи. Суммарно такие операторы сегодня объединяют порядка 7 млн абонентов, поэтому мы ожидаем, что новый сервис позволит привлечь на платежные операции еще больше клиентов ВТБ Онлайн», - отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.


ВТБ постоянно расширяет функционал ВТБ Онлайн для быстрой и легкой оплаты счетов. Число поставщиков услуг мобильного приложения и интернет-банка с мая этого года превышает 5 000 по всей России. Помимо платежей в пользу ЕИРЦ, Мосэнергосбыта, штрафов и налогов появилась возможность оплачивать детские садики и другие жилищно-коммунальные услуги. После первого платежа счета на оплату будут приходить клиентам автоматически. Также информацию о необходимости оплаты счета в ВТБ Онлайн можно настроить самостоятельно, указав свой идентификатор, например, СТС автомобиля. Пользователь сможет оплатить все выставленные счета одновременно.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51236

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined