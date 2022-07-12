Клиенты ВТБ смогут защитить свои карты от мошенников через чат-бот

Чтобы заблокировать карту, нужно войти в свою учетную запись в ВТБ Онлайн и написать в диалоговом окне с чат-ботом соответствующий запрос. Сервис доступен в приложении на Android. Последующая разблокировка карты возможна только в офисе банка.



«Мы уделяем повышенн­ое внимание скорости реагирования на действия мошенников, оп­еративно блокируя вр­едоносные ресурсы и защищая средства наш­их клиентов. При этом пользователь должен сам иметь все не­обходимые инструменты для сохранения сво­их сбережений, поэто­му мы даем ему возмо­жность провести само­блокировку своих сче­тов и карт. Чат-бот — это универсальный инструмент, который за последний месяц отработал более 2 млн обращений по самым разным вопросам и услугам. Поэтому даже в критической ситу­ации клиенты могут быть уверены, что сис­тема блокировки сраб­отает столь же эффек­тивно, как и при зво­нке в контакт-центр обычному менеджеру», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департам­ента цифрового биз­неса Никита Чугунов.



Перейти в чат-бот та­кже можно из «Профиля безопасности» — бо­льшого раздела, где собраны полезные опц­ии, включая управлен­ие лимитами карт и счетов, определитель номера, передачу ном­еров мошенников в ВТБ.



​Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появи­лся в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен ответить на более чем 1,5 тыс­ячи различных вопрос­ов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необх­одимую информацию: например, узнать задо­лженность по кредитн­ой карте, лимит снят­ия наличных, реквизи­ты и баланс карты и многое другое.

Обратиться за консультацией к виртуальным помощникам можно не только в мобильном приложении и интернет-банке, но и в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram. Кроме того, чат-бот доступен и на сайте банка.



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