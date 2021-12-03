Климатологи и экологи уже бьют в набат

Ежедневно каждый человек нашей планеты узнает из новостей или сталкивается напрямую с трагическими событиями, которые связаны с изменением климата. Кадры СМИ из мест катастроф настолько шокируют и настораживают, что игра сознания в «верю, не верю» становится очень опасной. Что же говорить о тех людях, которые пострадали или сейчас находятся в чрезвычайных условиях выживания вследствие землетрясений, оползней, наводнений или пожаров. Каждый человек хочет только одного: чтобы беда обошла его стороной. Но так ли много безопасных сторон осталось?

Еще совсем недавно, глядя за окно, казалось, что все это происходит где-то там, и нас это не коснется, но обрушившаяся на этой неделе на Севастополь стихия, от которой город еще полностью не оправился, развеивает сомнения в реальности угроз.

Климатологи, экологи, учёные-исследователи уже бьют в набат: необратимые изменения на нашей планете угрожают всему человечеству! Нельзя игнорировать масштабы катастроф, это приведет к еще большей беде. А главный вопрос: почему скрывается правда о реальных причинах изменения климата на планете?

Планетарные климатические циклы

Независимые эксперты и ученые ранее высказали гипотезу о том, что климатические изменения на нашей планете носят циклический характер. Это утверждение доказывают многочисленными фактами: каждые 12000 лет наша планета проходит свой пик изменений. Вот и сейчас наступает такой период, и ни отдельные государства, ни подписанные акты о выбросах отходов, ни призывы к охране природы не смогут повлиять на ситуацию.

Антропогенное воздействие и не только

Человечество немало «постаралось», чтобы превратить свою планету в свалку отходов. Ничего не пощадило потребительское отношение к природе: изувечены океаны, воздух, защитный озоновый слой, почвы, леса. Но главное, что этот потребительский формат общения друг с другом, когда деньги становятся высшей целью и ценностью в обществе, доминирует на уровне людей, организаций, государств. Эту потребительскую гонку мы в силах остановить и изменить, но только объединившись на других принципах: человечности и созидании добра.

Люди, услышьте набат!