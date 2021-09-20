Количество пенсионных взносов в НПФ ВТБ через Мультибонус выросло на 20%

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С февраля 2021 года рост количества взносов по негосударственной пенсии в рамках программы лояльности Мультибонус составил 20% .

А сумма взносов через Мультибонус по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд, превысила 11 млн рублей.


Мультибонус объединяет программы лояльности ВТБ и Почта Банка. Все бонусные опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам этих кредитных организаций и обменивать их на услуги, товары, развлечения и путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru. Для клиентов также предусмотрена возможность пополнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с ВТБ Пенсионный фонд.

— Всего за время действия программы Мультибонус с июня 2015 года наши клиенты сделали более 34,5 тысяч взносов на общую сумму свыше 90 млн рублей. Общая сумма взносов за август превысила показатель аналогичного периода прошлого года почти в 1,5 раза. Мы видим, что люди все чаще выбирают вклад в обеспечение своего будущего финансового комфорта и благополучия. Наш фонд продолжит развивать дистанционное управление пенсионными продуктами на всех этапах клиентского пути, увеличивая долю присутствия в цифровых сервисах и мобильном банкинге, — заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

В феврале 2021 года ВТБ Пенсионный фонд и программа лояльности ВТБ «Мультибонус» расширили возможности для клиентов. В каталог «Мультибонус» были добавлены сертификаты большего номинала для перечисления взносов по программе негосударственного пенсионного обеспечения, а также появилась возможность провести доплату части суммы взноса.


Для того, чтобы перевести накопленные по программам лояльности баллы в качестве пенсионного взноса, необходимо зайти на сайт или в приложение Мультибонус ВТБ, перейти раздел «Негосударственная пенсия» и выбрать сертификат интересующего номинала. После оформления заявки сумма взноса поступает на счет клиента в ВТБ Пенсионный фонд.

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