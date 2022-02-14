Коммерческое холодильное оборудование: оснащение для магазина

Открытие или переоборудование современного магазина – задача непростая и весьма ответственная. От того, насколько правильно и грамотно подобрано холодильное оборудование, напрямую зависит качество хранения и демонстрации продукции, представленной покупателю. Кроме того, современные приборы имеют стильный дизайн, идеально импонирующий любому варианту оформления, что в итоге существенно повышает общую эстетичность коммерческого объекта. Выбирая оборудование для магазина, необходимо ориентироваться на следующие критерии:

Вид и компоновку прибора.

Технические параметры.

Размеры.

Вариант дизайна.

В интернет магазине Ру-холод широко представлено разнообразное торговое холодильное оборудование, отвечающее всем требованиям сертификации, выдвигаемым к оснащению коммерческих объектов. Мы предлагаем исключительно современное функциональное качественное оснащение, с возможностью доставки, установки и настройки на объекте заказчика.

Холодильное оборудование: разновидности и особенности

Основная задача владельца магазина – максимально сохранить привлекательный внешний вид предлагаемой продукции. Для этих целей используются приборы различной функциональности и компоновки. В основную комплектацию обычно входит:

Холодильная витрина. Это могут быть универсальные холодильники со стеклянной поверхностью отдельностоящие или настольного типа, бонеты, горки, открытые витрины для хранения рыбы на льду. Обычно – среднетемпературные приборы, создающие оптимальные условия для хранения охлаждённой или свежей продукции. Они отличаются улучшенной эргономичностью, что в итоге существенно повышает скорость обслуживания клиентов.

Холодильный шкаф. Это могут быть приборы со стеклянной дверью вертикальной или горизонтальной компоновки, для выкладки продукции различных продуктовых групп. С их помощью товары демонстрируются в максимально выгодном ракурсе. Для хранения и складирования запасов применяются модели с глухими дверями.

Морозильный ларь. Это низкотемпературные горизонтальные установки, в которых хранится вся замороженная продукция. Для таких видов товаров, как мороженое, используются модели со стеклянными раздвижными створками. Если необходимо долго хранить полуфабрикаты, мясо или рыбу, лучше использовать приборы с глухой крышкой. Основной критерий, влияющий на выбор – объём хранения. Может достигать 650 литров.

Формируя комплектацию холодильного оборудования для магазина, необходимо чётко определить ключевые технические требования, чтобы исключить любые проблемные проявления при установке. У нас можно купить всё, что необходимо для оснащения вашего магазина по лучшей цене, так как данная продукция предлагается ведущими брендами современного рынка. На все приборы, представленные в нашем интернет магазине, предлагается длительная гарантия.