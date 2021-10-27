Компании – клиенты банка «Открытие» могут принимать платежи от покупателей через СБП в своих программах 1С

Теперь пользователи программы «1С:Розница 8» могут принимать оплату, выполнять возврат и проводить сверку взаиморасчетов, используя сервис СБП банка «Открытие». Использование Системы быстрых платежей с QR-кодами для приема оплаты позволяет торговым предприятиям не нести расходы на приобретение и обслуживание эквайрингового терминала. Комиссия за операции в СБП составляет от 0,4% до 0,7%. Кроме того, до 31 декабря 2021 г. действует программа компенсации со ставкой 0% для МСБ. Банк «Открытие» уже вернул такие комиссии двум тысячам компаний.
Новый функционал уже реализован в программе «1С:Розница 8» начиная с версии 2.3.10, а в ближайшее время станет доступен и в других решениях системы «1С:Предприятие 8» для автоматизации торговли.
В программе реализован сценарий оплаты С2В с использованием динамических QR-кодов:
- В момент покупки программа 1С создает QR-код на оплату чека.
- Продавец выводит QR-код на экран своего компьютера, дисплей покупателя или распечатывает его.
- Покупатель сканирует QR-код через мобильное приложение своего банка и производит оплату, деньги мгновенно зачисляются на счет продавца.
– Совместно с 1С мы упростили прием оплат по QR-кодам для наших клиентов. Уверен, что наше партнерство с одним из лидеров рынка автоматизации бизнеса позволит предприятиям торговли получить еще больше преимуществ от услуг банка «Открытие» и программных решений 1С, – прокомментировал Виталий Брикунов, начальник управления развития эквайринга банка «Открытие».
Чтобы получить параметры подключения, достаточно заключить договор на СБП с банком «Открытие». Настройка сервиса в программе 1С займет всего несколько минут.
Узнать подробнее о приеме платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей в программах 1С можно здесь.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- Фирма "1С" (http://www.1c.ru/) специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 8000 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок "1С" наиболее известна система программ "1С:Предприятие" - решения для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность, работу в режиме "облачного" сервиса и на мобильных устройствах. "1С:Предприятие" успешно применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1 500 000 организаций, от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур
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