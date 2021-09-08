"Конченый дебил и наркоман": екатеринбурженка - о мужчине, в квартире которого прогремел взрыв на Уралмаше

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Его госпитализировали в больницу.

Сегодня, 8 сентября, в Екатеринбурге на первом этаже дома на Индустрии, 57/2, раздался взрыв. Всех жильцов эвакуировали. Пострадал как минимум один человек.


В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали НАШЕЙ, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 11.22.

- К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек. В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций нет. Есть информация об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 спецмашин, - отметили в МЧС.

Также местная жительница рассказала, что в квартире проживал молодой мужчина, который недавно лишился работы и злоупотреблял алкоголем и потреблял наркотики.

- Это обыкновенный наркоман, он всю кровь нам испортил. Он конченый. Я скорой сказала: не спасайте его, потому что жизни никакой нет. Ладно хоть у нас окна целые. У него в квартире всё разнесено. Мать свою он гонял сегодня всю ночь, она кричала «спасите-помогите». Он конченый дебил и наркоман, - передаёт слова екатеринбурженки E1.RU.

Тем временем в пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что по этому поводу организовали проверку.

— Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку из-за травмирования жителя многоквартирного дома. По предварительной информации, 8 сентября в 11.22 в одной из квартир на первом этаже дома на улице Индустрии произошёл хлопок. По имеющейся информации, пострадал жилец данной квартиры, его госпитализировали в медучреждение. Сейчас рассматриваются различные версии о причинах произошедшего. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования, - подчеркнули в ведомстве.

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