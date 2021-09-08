Сегодня, 8 сентября, в Екатеринбурге на первом этаже дома на Индустрии, 57/2, раздался взрыв. Всех жильцов эвакуировали. Пострадал как минимум один человек.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали НАШЕЙ, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 11.22.
- К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек. В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций нет. Есть информация об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 спецмашин, - отметили в МЧС.
Также местная жительница рассказала, что в квартире проживал молодой мужчина, который недавно лишился работы и злоупотреблял алкоголем и потреблял наркотики.
- Это обыкновенный наркоман, он всю кровь нам испортил. Он конченый. Я скорой сказала: не спасайте его, потому что жизни никакой нет. Ладно хоть у нас окна целые. У него в квартире всё разнесено. Мать свою он гонял сегодня всю ночь, она кричала «спасите-помогите». Он конченый дебил и наркоман, - передаёт слова екатеринбурженки E1.RU.
Тем временем в пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что по этому поводу организовали проверку.
— Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку из-за травмирования жителя многоквартирного дома. По предварительной информации, 8 сентября в 11.22 в одной из квартир на первом этаже дома на улице Индустрии произошёл хлопок. По имеющейся информации, пострадал жилец данной квартиры, его госпитализировали в медучреждение. Сейчас рассматриваются различные версии о причинах произошедшего. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание и проверка газового оборудования, - подчеркнули в ведомстве.
- Напомним, в марте в екатеринбургском салоне взорвалась бочка с горючим рядом с лицом одного из работников. Его отвезли в больницу в тяжёлом состоянии
- Также в прошлом году в Кушве, что в Свердловской области, раздался взрыв газа в жилом доме.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев