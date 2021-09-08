Сегодня, 8 сентября, в Екатеринбурге на первом этаже дома на Индустрии, 57/2, раздался взрыв. Всех жильцов эвакуировали. Пострадал как минимум один человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали НАШЕЙ, что сообщение о взрыве поступило спасателям в 11.22.

- К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек. В ходе разведки возгорания не обнаружено. Разрушений несущих конструкций нет. Есть информация об одном пострадавшем. На месте работают 37 человек, 12 спецмашин, - отметили в МЧС.