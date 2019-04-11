Корпоративное банкротство - что должны знать предприниматели

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Если компания становится неплатежеспособной, необходимо учитывать множество юридических деталей.


Предприниматели также рискуют подвергнуться здесь уголовному преследованию. Однако процедуры банкротства, страхование дебиторской задолженности также открывают новые возможности.

Как работает процедура банкротства

Сначала необходимо подать заявление в суд по делам о банкротстве, проверить денежный поток компании. Вместе с этим необходимо предоставить список активов и список кредиторов и дебиторов.

Затем суд проверяет, соблюдены ли требования и были ли покрыты процессуальные издержки. Временный управляющий по делу о несостоятельности уже может быть назначен для защиты оставшихся активов должника от дальнейшего ущерба.

Проверка благонадежности компании

Если денег достаточно для покрытия расходов, сначала проводится проверка компании на благонадежность, открывается собственно производство по делу о несостоятельности. Теперь здесь можно использовать администратора по делам о несостоятельности или разрешить компании пойти на банкротство в порядке самоуправления.


Если назначен управляющий по делу о несостоятельности, он возьмет на себя ответственность за компанию. Он принимает решение, например, о найме и увольнении, а также об оплате счетов.

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